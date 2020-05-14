33-летняя Мэри-Кейт Олсен разводится с братом экс-президента Франции

Мэри-Кейт Олсен подала на развод еще в прошлом месяце

Одна из близняшек Олсен – актриса Мэри-Кейт Олсен и французский банкир Оливье Саркози, который является сводным братом бывшего президента Франции Николя Саркози, разводятся.

Мэри-Кейт Олсен и Оливье Саркози разводятся Фото: Getty Images

Мэри-Кейт старается ускорить процесс развода, который замедлила пандемия коронавируса. О разводе супругов сообщает издание TMZ.

Оливье Саркози разорвал договор аренды апартаментов, в которых жил вместе с Мэри-Кейт Олсен и назначил срок до 18 мая, чтобы актриса забрала свои вещи. В свою очередь Мэри-Кейт хочет как можно скорее получить судебный ордер, чтобы защитить свою собственность и запретить Оливье Саркози распоряжаться их общим имуществом.

Мэри-Кейт Олсен и Оливье Саркози прожили в браке пять лет. Они встречались три года до свадьбы, которая состоялась осенью 2015 года. Мэри-Кейт Олсен подала на развод еще в апреле 2020 года, но в связи с пандемией коронавируса суд Нью-Йорка не смог принять заявление знаменитости.

Ранее также стало известно о разводе Меган Фокс и Брайана Остина, которые состояли в браке 10 лет.

Недавно украинская актриса Ольга Сумская раскрыла причину развода с первым мужем.

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