33-летнюю Эмилию Кларк заметили на свидании со звездой сериала "Корона"

Актеры разделили совместный ужин

Звезда "Игры престолов" Эмилия Кларк и актер Мэтт Смит, который сыграл в сериалах "Доктор Кто" и "Корона", спровоцировали слухи об их романе. Знаменитостей сфотографировали в одном из ресторанов в Лондоне, и они выглядели счастливо вместе. Ранее мы сообщали, что еще одна звезда сериала "Игра престолов", Майкл Кондрон, отказался от славы ради работы курьера.

Снимки папарацци, которые успели сфотографировать 33-летнюю Эмилию Кларк и 37-летнего Мэтта Смита опубликовало издание The Sun. Сама пара пока не подтвердила слухи.

Эмилия Кларк и Мэтт Смит Фото: thesun.co.uk

Мэтт Смит познакомился с Эмилией Кларк на съемках фильма "Терминатор: Генезис", который вышел на экраны в 2015 году. Эмилия Кларк сыграла роль Сары Коннор, а Мэтт Смит появился в образе бойца сопротивления Скайнета (Т-5000).

Мэтт Смит и Эмилия Кларк Фото: Getty Images

Два года назад Эмилия Кларк встречалась с режиссером Чарли Макдауэллом, но вскоре они расстались.

Напомним, что недавно появились слухи о романе 53-летней Памелы Андерсон и ее телохранителя.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться