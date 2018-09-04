"35 лет вместе": Регина Тодоренко показала трогательные фото своих родителей

Родители ведущей отпраздновали годовщину свадьбу

Регина Тодоренко. Фото: instagram.com/reginatodorenko

Известная ведущая Регина Тодоренко на странице в Instagram опубликовала несколько трогательных фото своих родителей, которые недавно отпраздновали юбилей – 35 лет вместе.

"Самое главное событие дня – годовщина свадьбы моих самых лучших в мире родителей!!!!

35 лет ВМЕСТЕ! Я так горжусь вами, Ма и Па) Нет такого количества слов , чтоб описать, как я вам благодарна за все!!! Я просто желаю вам и дальше радовать нас, быть здоровыми, энергичными и так сильно любить друг друга! Вы – самый большой пример для нас всех, самые трогательные люди на свете! Я вас очень люблю! Желаю каждому такого же счастья!", – написала Регина.

Родители Регины Тодоренко Фото: instagram.com/reginatodorenko Родители Регины Тодоренко Фото: instagram.com/reginatodorenko Родители Регины Тодоренко Фото: instagram.com/reginatodorenko Родители Регины Тодоренко Фото: instagram.com/reginatodorenko Родители Регины Тодоренко Фото: instagram.com/reginatodorenko 1/5

Напомним, Регина Тодоренко рассказала, в каком городе ей удалось реализоваться как личность. "Даже несмотря на то, что мой родной город – Одесса, именно здесь я выучилась на режиссера, здесь написала свою первую песню, здесь дала свой первый концерт, здесь начала зарабатывать и сама себя обеспечивать!", – писала ведущая.

Ранее Тодоренко снялась ретро-образе для обложки российского журнала Glamour.