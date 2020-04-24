35-летний рэпер умер от COVID-19: последнее фото звезды при жизни

Fred the Godson боролся с вирусом на протяжении двух недель

Опасный вирус COVID-19 продолжает нещадно уносить жизни миллионов людей по всему миру. Жертвами коронавируса стали не только пожилые, но и молодые люди. Так, из жизни ушел 35-летний американский рэпер Fred the Godson.

Более двух недель назад на личной странице в Instagram звезда опубликовал свое последнее фото в Сети и признался, что у него диагностировали COVID-19. Долгое время артист находился под наблюдением врачей, однако 23 апреля родные рэпера сообщили о его смерти.

Как пишет издание TMZ, еще до смерти Fred the Godson его супруга поделилась опасениями, что исполнитель вряд ли переживет это, так как проблем со здоровьем и так хватало.

Длительное время звезда находился под аппаратом искусственной вентиляции легких, однако несколько дней назад его отключили от прибора. Семья не разглашает никаких деталей потери, поэтому непонятно, успел ли исполнитель вернуться домой, или провел последние минуты жизни в больнице.

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