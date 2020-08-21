35-летняя Келли Осборн рассказала, как ей удалось похудеть на 39 кг

Девушка не стала скрывать, что сделала операцию

Совсем недавно 35-летняя певица, автор песен и актриса Келли Осборн призналась, что похудела на 39 килограммов. А теперь девушка рассказала, как ей это удалось, сообщает People.

Не многие голливудские знаменитости решаются признаться, что прибегали к помощи хирургов, чтобы подкорректировать фигуру. Келли оказалась куда смелее, и в недавнем интервью честно рассказала о том, что ей сделали рукавную гастропластику (резекцию желудка), которую делают пациентам, лечащимся от ожирения.

"Мне сделали операцию, плевать, кто что скажет. Я сделал рукавную гастропластику, и горжусь этим! Операция была почти два года назад, и я никогда не буду скрывать или лгать об этом. Это лучшее, что я когда-либо делала", – сказала Келли.

Келли Осборн показала результаты похудения Фото: Getty Images, instagram.com/kellyosbourne

Однако Осборн подчеркнула, что операция требует полного изменения образа жизни.

"Ели ты не тренируешься и неправильно питаешься, ты набираешь вес. Операция – лишь первый шаг в правильном направлении. Прежде чем на нее решиться, хорошо подумайте. Я готовилась к ней год", – поделилась Келли.

Также девушка отметила, что ей пришлось поработать над своим психическим здоровьем.

"Первое, что мне нужно было сделать, – это стать счастливой. Мне пришлось изменить свое мышление, прежде чем изменить тело", – сказала Келли.

Напомним, худеющая alyona alyona показала фигуру в купальнике.

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