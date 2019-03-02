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35-летняя Пиппа Миддлтон показала стройную фигуру после родов

Сестра герцогини Кембриджской в отличной форме

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:44
Пиппа Миддлтон
Пиппа Миддлтон
Фото: Getty Images

Младшая сестра герцогини Кембриджской - Пиппа Миддлтон, которая родила первенца, сына Артура, впервые вышла в свет после родов. Стоит отметить, что Пиппа Миддлтон и ее муж Джеймс Мэтьюз назвали своего сына Артур.

Пиппа Миддлтон
Пиппа Миддлтон
Фото: Getty Images

35-летняя сестра Кейт Миддлтон посетила благотворительный бал. Для мероприятия она выбрала длинное платье от Temperley London с оригинальными рукавами-воланами. Стоимость такого наряда более 1100 фунтов стерлингов.

Черная лента, которая подчеркнула талию Пиппы, и аккуратный бант на воротнике – стали интересным акцентом на платье. Красный клатч от Emmy London и легкий макияж дополнили образ молодой мамы.

Напомним, недавно сестра Кейт Миддлтон Пиппа снялась в рождественской фотосессии для британской компании Waitrose & Partners. Под этим брендом выходит лайфстайл-издание, в котором Пиппа в течение всех девяти месяцев беременности рассказывала, как поддерживает себя в форме.

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Кейт миддлтон герцогиня Пиппа Миддлтон
Источник: Сегодня
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