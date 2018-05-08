36-летняя Кирстен Данст впервые стала мамой

Малыш родился на прошедших выходных

Кирстен Данст и Джесси Племонс. Фото: Getty

В 2016 году голливудская актриса Кирстен Данст начала встречаться с актером Джесси Племонсом, с которым снималась в сериале "Фарго". В январе 2017 года стало известно, что пара обручилась. В декабре 2017 года они объявили, что ожидают появления своего первенца.

Теперь, как сообщает издание People со ссылкой на источники из окружения пары, Кирстен и Джесси стали "счастливыми родителями здорового мальчика" на прошедших выходных.

В одном из интервью для для Marie Claire U.K. актриса призналась, что пополнение в семействе – это то, чего ей не хватало: "У меня сейчас такой период в жизни, когда я думаю: "Я работаю с трех лет. Пришло время для детей и отдыха от работы", – рассказала Кирстен в одном из интервью для Marie Claire U.K.

Отметим, что официальные представители актеров пока что не прокомментировали радостную новость.

Напомним, Иванка Трамп и Кирстен Данст появились на публике в одинаковых платьях в горошек.

Ранее Кирстен Данст стала одной из героинь фотосессии американского бренда Rodarte. Актриса снялась для бренда в нежном образе и впервые показала округлившийся животик.

Смотрите видео о самых строгих звездных родителях: