37-летняя Вера Брежнева похвасталась натуральной красотой

Певица не перестает удивлять всех своим внешним видом

Вера Брежнева Фото: instagram.com/ververa

Известная певица Вера Брежнева имеет огромную армию поклонников, которые под каждым ее фото в соцестях пишут ей сотни комплиментов. Этот раз не стал исключением, так как Вера разместила фото с минимумом макияжа на лице, продемонстрировав всем свою естественную красоту.

Вера Брежнева Фото: instagram.com/ververa

"Красивая какая", "Мила, божественна, красива", "Самые красивые и добрые глаза у вас", "Ангел", "Невероятная красавица", "Вера, вы и красивая, и умная", "Какая красивая без макияжа", "Твой образ можно сравнить чарующем цветком лотоса. Ты так же прекрасна, красива и нежна", "Какая естественная,красивая", – пишут поклонники Веры в комментариях под фото в Instagram.

Напомним, Вера Брежнева порадовала поклонников новой видеоработой. Композицию под названием "Зла не держи" артистка записала вместе с российской певицей Еленой Север.

Ранее артистка перенесла операцию на зрении и поделилась пережитым опытом с подписчиками в Instagram. Как призналась Вера, она сделала лазерную коррекцию зрения, которую она ждала 12 лет. До этого ей приходилось носить очки.

Смотрите видео о том, как Вера Брежнева собирается в политику:

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