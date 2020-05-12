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38-летняя Натали Портман опубликовала редкий снимок со своими детьми

Актриса поделилась трогательной фотографией

Дарина Алексеева
Сегодня, 14:38

Американская актриса Натали Портман редко делится фотографиями своих детей в социальных сетях. Но ко Дню матери знаменитость опубликовала совместный снимок со своим 8-летним сыном Алефом и 3-летней дочкой Амалией.

На фотографии, опубликованной в Instagram аккаунте актрисы, она нежно обнимает своих детей. В описании к фото Натали Портман отметила своего мужа, Бенджамина Мильпье – танцора Нью-Йоркского театра балета.

INSTAGRAM

Восторженные комментарии оставили под фотографией коллеги Натали Портман – дочь Джонни Деппа Лили Роуз Депп, известный режиссер Кавье Долан.

Натали Портман и Бенджаин Мильпье познакомились во время съемок известного фильма "Черный лебедь" и поженились спустя два года.

Также Натали Портман опублкиковала фотографию со своей мамой Шелли. В описании к снимку Натали Портман рассказала, почему восхищается своей мамой.

INSTAGRAM

"Моим первым благословением в жизни было родиться от моей мамы. Она – самый любящий, заботливый, щедрый, приятный, веселый, умный, талантливый, творческий человек, с которым я когда-либо могла представить, как провести свое детство", – написала Натали Портман.

Ранее мы рассказали, как украинские звезды поздравили своих родных женщин с Днем матери.

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