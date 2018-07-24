39-летняя Лилия Подкопаева похвасталась подтянутой фигурой в купальнике

Подписчики спортсменки восхитились ее стройными ножками

Лилия Подкопаева. Фото: instagram/liliyapodkopaeva_official

Знаменитая украинская спортсменка, олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева показала стройную фигуру на берегу Атлантического океана. Фото спортсменка опубликовала на своей странице в Instagram, где она позирует в бикини и легкой красной тунике, которую красиво раздувает ветер.

"Сонцезалежна", – подписала снимок Лилия.

Лилия Подкопаева похвасталась стройной фигурой Фото: instagram/liliyapodkopaeva_official

"Птица-жар", "Вот, это – Женщина!!!!", "Шикарна", "Красавица, Лилия", "Красуня!", "Квітка!", "Красивая очень", – свое восхищение написали в комментариях юзеры.

Немного раньше Подкопаева также выложила фото в купальнике, которое еще больше демонстрирует ее идеальную спортивную фигуру.

Лилия Подкопаева похвасталась стройной фигурой Фото: instagram/liliyapodkopaeva_official

Напомним, Лилия Подкопаева показала, как отдохнула с будущим мужем в Майами. Отметим, что у олимпийской чемпионки это будет уже третий брак. Возлюбленный Подкопаевой, Игорь Дубинский, которого она ранее уже представляла публике, – бывший киевлянин, но уже больше 25 лет живет в Атланте.

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