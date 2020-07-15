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39-летняя Натали Портман может стать мамой в третий раз: поклонники подозревают актрису в беременности

Сегодня, 13:57

Актрису и ее мужа заметили во время прогулки

Знаменитая американская актриса Натали Портман, которая недавно показала редкий снимок со своими детьми, и ее супруг Бенджамин Мильпье ждут третьего ребенка. Именно так заявляют поклонники знаменитой актрисы и поздравляют ее в официальном Instagram-аккаунте.

Слухи о третьей беременности Портман появились после того, как 39-летнюю звезду "Черного лебедя" и ее супруга – танцора Нью-Йоркского театра балета Бенджамина Мильпье заметили во время прогулки в Лос-Анджелесе.

Знаменитая пара прогуливалась с детьми в одном из парков, когда попала в объективы папарацци. На лице Натали Портман и Бенджамина Мильпье были надеты черные респираторы. Однако внимание внимательных фанатов привлек другой факт. На снимках, опубликованных в Сети, под платьем Натали Портман можно рассмотреть вновь округлившийся животик.

Скандалы, в которые были втянуты дети звезд, – смотрите в сюжете:

Так поклонники актрисы решили, что она беременна в третий раз. Однако сама Натали Портман никаких официальных заявлений не сделала и не комментирует слухи.

Сейчас Натали Портман и Бенджамин Мильпье воспитывают двух детей: трехлетнюю Амалию и восьмилетнего Алефа.

Поклонники заподозрили Натали Портман в беременности
Поклонники заподозрили Натали Портман в беременности
Фото: скриншот

В начале июня Натали Портман отпраздновала 39-летие. Мы рассказали 10 фактов о звезде "Леона", которые вы могли не знать.

После Оскара-2020 Роуз Макгоуэн обвинила Натали Портман в лицемерии, но актриса незамедлительно ответила.

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