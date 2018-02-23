39-летняя Рэйчел МакАдамс впервые станет мамой

39-летняя актриса Рэйчел МакАдамс впервые станет мамой, сообщает E! News.

Как стало известно, звезда фильма "Дневник памяти" ждет ребенка от своего бойфренда, 37-летнего писателя Джейми Линдена. О романтических отношениях влюбленных стало известно в апреле 2016 года.

Пара редко появляется на публике вместе.

Известно, что с 2005 по 2007 год актриса встречалась с Райаном Гослингом, но более продолжительные отношения у нее были с актером Майклом Шином, начавшие на съемках фильма "Полночь в Париже".

Напомним, Рэйчел Макадамс и Бенедикт Камбербетч встретились на съемках суперблокбастера "Доктор Стрэндж". Актер играет в этой картине успешного нейрохирурга, на карьере которого поставила крест страшная автокатастрофа. В поисках исцеления он открывает в себе невероятные способности к трансформации пространства и времени. А Рэйчел исполняет роль его ассистентки — медсестры. Актриса признается, что совместная работа с Камбербетчем стала для нее эмоциональным потрясением.



