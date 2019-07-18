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40-летняя Альбина Джанабаева показала фигуру в купальнике

Певица отправилась в отпуск во Францию

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:51
Альбина Джанабаева
Альбина Джанабаева
Фото: instagram.com/albinadzhanabaeva

Недавно супруга Валерия Меладзе, 40-летняя певица Альбина Джанабаева, отправилась в отпуск во Францию. Известно, что артистка отдыхает в компании своего старшего сына Константина и с его отцом Валерием Меладзе. Альбина Джанабаева показала фото с 15-летним сыном, который заметно и возмужал и стал еще больше похож на своего знаменитого отца.

Смотрите видео о том, как Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева проводят отпуск:

А на днях певица продемонстрировала свою подтянутую фигуру. На своей странице в Instagram Альбина Джанабаева показала, как выглядит в купальнике, опубликовав пляжные снимки.

"Программа "В рабочий полдень" приветствует своих зрителей", – написала Джанабаева.

Альбина Джанабаева отдыхает во Франции
Альбина Джанабаева отдыхает во Франции
Фото: instagram.com/albinadzhanabaeva

Альбина Джанабаева в купальнике
Альбина Джанабаева в купальнике
Фото: instagram.com/albinadzhanabaeva

В комментариях поклонники оставляют комплименты в адрес Альбины Джанабаевой: "Идеальная и скромная девушка", "Мне кажется Валерий шикарный фотограф", "Какая же Альбина прекрасная!".

Ранее мы также писали, что в сети появилась забавная переписка Альбины Джанабаевой и Валерия Меладзе.

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