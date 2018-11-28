40-летняя Лилия Подкопаева трогательно поздравила сына с днем рождения

Сыну Вадиму исполняется 13 лет

Лилия Подкопаева. Фото: instagram.com/liliyapodkopaeva_official

Известная украинская гимнастка Лилия Подкопаева, которая недавно показала своего любимого мужчину, 28 ноября растрогала сеть своим поздравлением. Звезда поздравила сына Вадима с 13-летием. Об этом Подкопаева написала в своем Instagram.

Спортсменка опубликовала совместное фото с Вадимом и пожелала ему всегда быть честным и отважным. "Будь собой. Бери от жизни все прекрасные моменты, мечтай, радуйся, путешествуй", – отметила Лилия.

Лилия Подкопаева с сыном Фото: instagram.com/liliyapodkopaeva_official

Кроме это, звездная мама также сделала коллаж фотографий с сыном, где показаны разные годы из жизни мальчика. Первое фото – черно-белое, на котором знаменитость держит новорожденного малыша у себя в объятиях.

Лилия Подкопаева с сыном Фото: instagram.com/liliyapodkopaeva_official

Напомним, недавно Лилия Подкопаева порадовала фанов летней фотографией. Сейчас Лилия находится в США, где наслаждается теплыми днями.

Кроме того, Лилия Подкопаева снова похвасталась шикарной фигурой. Снимок она разместила на своей странице в Instagram, где позирует в стильном бикини, летней шляпе и очках. Умело подобранный купальник идеально подчеркнул ее стройные ноги и накаченный пресс.