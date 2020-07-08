42-летняя олимпийская чемпионка Серебрянская родила второго ребенка

Гимнастка показала трогательные фото с младенцем

2020 год продолжает свой "бэби-бум". Не так давно во второй раз стала мамой украинская певица Джамала.

Теперь же стало известно, что 7 июля олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Екатерина Серебрянская родила второго ребенка. 42-летняя украинская спортсменка поделилась радостной новостью в Instagram, разместив фото с младенцем.

"Ура! Встреча с моим мальчиком состоялась! 4 кг 200 грм счастья уже можно обнимать и целовать", – подписала фото Серебрянская.

В комментариях ее поздравили сотни подписчиков: "Здоровья маме и малышу!", "Поздравляем", "Вот это удивили, так удивили, поздравляем", "Поздравляю! Пусть растет здоровеньким и счастливым", "Как здорово, что Бог Вам мальчика послал! Удач ему".

Екатерина Серебрянская с сыном Фото: instagram.com/serebrianska_life

Позже спортсменка ответила на поздравления от подписчиков.

"Спасибо за поздравления и теплые слова! Мое мнение – рождение детей в жизни женщины – самое волнующее и яркое впечатление в жизни. Когда-то, один очень успешный спортсмен и в последствии спортивный функционер мирового уровня, мне сказал: "Цени момент в спорте. Таких эмоций и впечатлений в жизни больше будет! Даже прыжок с парашютом не сравнится". Уверенно заявляю: он был не прав, потому, что не вынашивал, не рожал, не выкармливал детей!", – написала Екатерина.

Отметим, что у Екатерины есть старший сын – 20-летний Евгений.

Екатерина Серебрянская – абсолютная чемпионка мира (1995), Европы (1996) и победительница Олимпийских игр 1996 года в Атланте.

Об экстремальных родах звезд смотрите в сюжете ниже:

Напомним, певица Вера Кекелия родила первенца.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться