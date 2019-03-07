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43-летняя Ева Лонгория показала, как выглядит без макияжа

Актриса показала домашнее фото с маленьким сыном

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:39
Ева Лонгория
Ева Лонгория
Фото: instagram.com/evalongoria

Ева Лонгория впервые стала мамой в июне 2018 года. Актриса родила сына Сантьяго и сразу показала фото с ребенком. После родов Ева Лонгория всерьез занялась своей фигурой и демонстрирует превосходные результаты. Звезда регулярно публикует снимки в купальнике.

В этот раз 43-летняя Ева Лонгория поделилась фото без макияжа, на котором позирует со своим сыном в домашней обстановке. 

"Время обнимашек в Торонто", – подписала снимок Ева Лонгория.

Ева Лонгория с сыном
Ева Лонгория с сыном
Фото: instagram.com/evalongoria

В комментариях подписчики оставили Еве Лонгории множество комплиментов: "Вы очень милая", "Вы рождены, чтобы стать матерью", "Вы моя любовь".

К слову, недавно Ева опубликовала новый снимок в своем микроблоге с малышом Сантьяго, который заметно подрос. На черно-белом фото Лонгория держит на руках ребенка и улыбается вместе с ним на камеру.

Ранее мы писали, что 54-летняя актриса Моника Беллуччи впервые вышла в свет с молодым возлюбленным, художником Николя Лефевром. Пара посетила показ Chanel, где была продемонстрирована последняя коллекция Карла Лагерфельда.

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