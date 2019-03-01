43-летняя Ева Лонгория умилила сеть снимком с маленьким сыном
Малышу исполнилось восемь месяцев
Голливудская актриса Ева Лонгория, которая стала мамой летом прошлого года, в отличной форме. После родов звезда быстро вышла из декрета и превратилась в настоящую работающую мамочку.
На днях Ева опубликовала новый снимок в своем микроблоге с малышом – Сантьяго, который заметно подрос. На черно-белом фото Лонгория держит на руках ребенка и улыбается вместе с ним на камеру.
"Его улыбка заставляет меня улыбаться", – отметила звездная мама.
Накануне актриса сообщила поклонникам о том, что ее мальчику исполнилось восемь месяцев и показала забавное видео с сыном.
Напомним, ранее Ева Лонгория опубликовала на своей странице в Instagram два умилительных фото со своим маленьким сыном Сантьяго. А недавно Ева Лонгория посетила одну из вечеринок.
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