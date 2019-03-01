Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

43-летняя Ева Лонгория умилила сеть снимком с маленьким сыном

Малышу исполнилось восемь месяцев

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:26
Ева Лонгория
Ева Лонгория
Фото: instagram.com/evalongoria

Голливудская актриса Ева Лонгория, которая стала мамой летом прошлого года, в отличной форме. После родов звезда быстро вышла из декрета и превратилась в настоящую работающую мамочку.

На днях Ева опубликовала новый снимок в своем микроблоге с малышом – Сантьяго, который заметно подрос. На черно-белом фото Лонгория держит на руках ребенка и улыбается вместе с ним на камеру.

Ева Лонгория с сыном
Ева Лонгория с сыном
Фото: instagram.com/evalongoria

"Его улыбка заставляет меня улыбаться", – отметила звездная мама.

Накануне актриса сообщила поклонникам о том, что ее мальчику исполнилось восемь месяцев и показала забавное видео с сыном.

INSTAGRAM

Напомним, ранее Ева Лонгория опубликовала на своей странице в Instagram два умилительных фото со своим маленьким сыном Сантьяго. А недавно Ева Лонгория посетила одну из вечеринок.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Известная актриса впервые появилась на публике после заявления о страшной болезни 43-летняя Шарлиз Терон показала себя в подростковом возрасте Анджелина Джоли выступила в лагере беженцев в Бангладеше
актриса сын ева лонгория
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Топ-5: страшно красивые знаменитости (фото)
Топ-5: страшно красивые знаменитости (фото)
Анна Седокова опозорилась в Сети с фотошопом в бассейне
Анна Седокова опозорилась в Сети с фотошопом в бассейне
Евровидение-2019: MARUV сделала громкое заявление
Евровидение-2019: MARUV сделала громкое заявление
"Я задыхаюсь от боли": актриса о страшной болезни

Популярные статьи

Сегодня, 07:58Fun

1 марта: какой праздник и что нельзя делать в этот день

Вчера, 13:30Психология

Фразы, которые бесят знаки зодиака

Вчера, 13:30Fun

28 февраля: какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

Вчера, 10:37Психология

Гороскоп на сегодня: Ракам звезды сулят похвалу от начальства, а Рыбам важно показать лучшие качества

27 февраляТехно

Смартфон-бетон: как выглядит мобильник с зарядом на 50 дней

27 февраляFun

Неудачная посадка российского самолета без шасси попала на видео

27 февраляWellness

В Украине ожидается серьезная магнитная буря в ближайшие часы

27 февраляСтиль

ТОП-10 антитрендов 2019: какие вещи лучше отложить в самый дальний уголок шкафа

27 февраляFun

Брошенный без присмотра продуктовый магазин за день никто не ограбил

27 февраляFun

Выходили самого маленького новорожденного мальчика в истории: фото

27 февраляТехно

Обнаружены загадочные существа с антифризом вместо крови

27 февраляFun

Антилопа обманула львов и благополучно скрылась: курьезное видео

26 февраляFun

Поздравления с 8 Марта в прозе: самые красивые тексты и открытки

26 февраляFun

26 февраля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

26 февраляШоу-бизнес

В Европе отреагировали на ситуацию с MARUV на "Евровидении"

26 февраляТехно

На краю Солнечной системы нашли новую планету

Новости партнеров

Цвет волос по знаку Зодиака: 24 модных варианта (фото)
Цвет волос по знаку Зодиака: 24 модных варианта (фото)
Заливной пирог с капустой и яйцом
Заливной пирог с капустой и яйцом
«Спортивная бабушка»: певица Валерия заметно постарела
«Спортивная бабушка»: певица Валерия заметно постарела
Факты, которые заставят вас отказаться от колбасы и сосисок
Факты, которые заставят вас отказаться от колбасы и сосисок
Ані Лорак розлучається: відомо, з ким залишиться 7-річна дочка
Ані Лорак розлучається: відомо, з ким залишиться 7-річна дочка
Пугачева со слезами на глазах обратилась к умершему Децлу
Пугачева со слезами на глазах обратилась к умершему Децлу
В мережі показали особняк Софії Ротару в окупованому Криму
В мережі показали особняк Софії Ротару в окупованому Криму
Даже голодным нельзя есть в сыром виде эти 5 продуктов
Даже голодным нельзя есть в сыром виде эти 5 продуктов