43-летняя Ева Лонгория умилила сеть снимком с маленьким сыном

Малышу исполнилось восемь месяцев

Ева Лонгория Фото: instagram.com/evalongoria

Голливудская актриса Ева Лонгория, которая стала мамой летом прошлого года, в отличной форме. После родов звезда быстро вышла из декрета и превратилась в настоящую работающую мамочку.

На днях Ева опубликовала новый снимок в своем микроблоге с малышом – Сантьяго, который заметно подрос. На черно-белом фото Лонгория держит на руках ребенка и улыбается вместе с ним на камеру.

Ева Лонгория с сыном Фото: instagram.com/evalongoria

"Его улыбка заставляет меня улыбаться", – отметила звездная мама.

Накануне актриса сообщила поклонникам о том, что ее мальчику исполнилось восемь месяцев и показала забавное видео с сыном.

INSTAGRAM 20 Фев 2019 в 11:14 PST

Напомним, ранее Ева Лонгория опубликовала на своей странице в Instagram два умилительных фото со своим маленьким сыном Сантьяго. А недавно Ева Лонгория посетила одну из вечеринок.

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