44 года молчания: французская актриса обвинила Романа Полански в изнасиловании

Данный случай произошел в 1975 году

Романа Полански снова обвинили в изнасиловании Фото: kinowar.com

Известного режиссера Романа Полански в очередной раз обвинили в изнасиловании. На этот раз молчание нарушила французская актриса Валентин Монье, которая утверждает, что Полански надругался над ней в 1975 году.

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Скандальная история Полански обрастает новыми подробностями — все больше женщин публично обвиняют знаменитость в насилии. На этот раз молчание нарушила французская актриса Валентин Монье.

Недавно артистка поделилась историей, случившейся в 1975 году, пишет издание Le Рarisien. 62-летняя актриса рассказала, как познакомилась через друзей с режиссером на горнолыжном курорте, где они вместе отдыхали. Там Роман Полански пригласил молодую девушку к себе в дом.

"Я не имела к нему никакого отношения, личного или профессионального, и едва знала его... Он бил меня, срывал с меня одежду, пока я не сдалась, и заставил меня пройти через целый ряд неприятных действий. Мне тогда исполнилось 18 лет", – призналась Монье.

Тогда, 44 года назад, пострадавшая не стала обращаться в полицию из-за страха, что известный режиссер убьет ее. К слову, у Валентин Монье есть свидетель, у которого она скрывалась после эпизода с изнасилованием.

Напомним, что Роман Полански находится в списке лиц, разыскиваемых Интерполом, с 1977 года. Тогда суд в Лос-Анджелесе признал его виновным в растлении несовершеннолетней Саманты Геймер, которой на момент преступления было 13 лет.

Режиссер заключил сделку со следствием и провел 42 дня в тюрьме. После этого он был выпущен на свободу, однако судья впоследствии заявил прокуратуре о необходимости приговорить Полански к 50 годам лишения свободы. Режиссер сбежал в Европу.

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