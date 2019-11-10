Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

44 года молчания: французская актриса обвинила Романа Полански в изнасиловании

Данный случай произошел в 1975 году

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:02
Романа Полански снова обвинили в изнасиловании
Романа Полански снова обвинили в изнасиловании
Фото: kinowar.com

Известного режиссера Романа Полански в очередной раз обвинили в изнасиловании. На этот раз молчание нарушила французская актриса Валентин Монье, которая утверждает, что Полански надругался над ней в 1975 году.

О голливудских секс-скандалах смотрите в сюжете:

Скандальная история Полански обрастает новыми подробностями — все больше женщин публично обвиняют знаменитость в насилии. На этот раз молчание нарушила французская актриса Валентин Монье.

Недавно артистка поделилась историей, случившейся в 1975 году, пишет издание Le Рarisien. 62-летняя актриса рассказала, как познакомилась через друзей с режиссером на горнолыжном курорте, где они вместе отдыхали. Там Роман Полански пригласил молодую девушку к себе в дом.

"Я не имела к нему никакого отношения, личного или профессионального, и едва знала его... Он бил меня, срывал с меня одежду, пока я не сдалась, и заставил меня пройти через целый ряд неприятных действий. Мне тогда исполнилось 18 лет", – призналась Монье.

Тогда, 44 года назад, пострадавшая не стала обращаться в полицию из-за страха, что известный режиссер убьет ее. К слову, у Валентин Монье есть свидетель, у которого она скрывалась после эпизода с изнасилованием.

Напомним, что Роман Полански находится в списке лиц, разыскиваемых Интерполом, с 1977 года. Тогда суд в Лос-Анджелесе признал его виновным в растлении несовершеннолетней Саманты Геймер, которой на момент преступления было 13 лет.

Режиссер заключил сделку со следствием и провел 42 дня в тюрьме. После этого он был выпущен на свободу, однако судья впоследствии заявил прокуратуре о необходимости приговорить Полански к 50 годам лишения свободы. Режиссер сбежал в Европу.

Ранее актриса Дженнифер Энистон рассказала о неприятном инциденте с Харви Вайнштейном.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Неожиданное признание! Леди Гагу изнасиловали в 19 лет Дело Кевина Спейси о сексуальных домогательствах закрыли: главная причина Известная актриса подала в суд на Харви Вайнштейна
режиссер изнасилование секс-скандал Роман Полански
Реклама

Новости партнеров

Блинный шоколадный торт
Блинный шоколадный торт
Астролог назвал три знака Зодиака - главных везунчика зимы
Астролог назвал три знака Зодиака - главных везунчика зимы
Тина Кароль объяснила, почему пошла наперекор всем ради сына
Тина Кароль объяснила, почему пошла наперекор всем ради сына
Желтые и белые яйца: какие полезнее
Желтые и белые яйца: какие полезнее

Популярные статьи

8 ноябряEvents

Гороскоп на 9 ноября для всех знаков зодиака: чем вас порадует выходной

8 ноябряШоу-бизнес

Успех на мировой арене: как Настя Каменских презентует Elefante в Мексике

8 ноябряEvents

Дмитриев день 2019: что ни в коем случае нельзя делать 8 ноября

8 ноябряШоу-бизнес

Ани Лорак сменила цвет волос и прическу: фото

8 ноябряFood

Рецепт бисквита на кефире без яиц: как приготовить в духовке

8 ноябряFun

Невероятное видео: кошка чудом спасла младенца от падения с лестницы

8 ноябряТехно

Киберпанк Илона Маска: Tesla выпустит электропикап Cybertruck

8 ноябряFun

8 ноября: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать в этот день

8 ноябряШоу-бизнес

Лилия Подкопаева показала трогательный кадр с маленькой дочерью

7 ноябряEvents

Гороскоп на 8 ноября для всех знаков зодиака: как нужно провести этот день

7 ноябряFun

Внуки нашли в бабушкином холодильнике тайник с невероятным кладом: фото

7 ноябряШоу-бизнес

Кардинальное перевоплощение: DZIDZIO предстал в неожиданном образе

7 ноябряTravel

Как правильно собрать ручную кладь: советы и главные ошибки

7 ноябряFun

7 ноября: какой сегодня праздник и как провести этот день

7 ноябряШоу-бизнес

На странице Анастасии Заворотнюк впервые за долгое время появилось фото с мужем

7 ноябряТехно

Google прекратила поддержку популярных смартфонов

Новости партнеров

Нарушила молчание: Эрика Герцег высказалась о Константине Меладзе
Нарушила молчание: Эрика Герцег высказалась о Константине Меладзе
Астролог назвал пятерку самых добрых знаков зодиака
Астролог назвал пятерку самых добрых знаков зодиака
Это хуже, чем рожать: 5 видов катастрофически невыносимой боли
Это хуже, чем рожать: 5 видов катастрофически невыносимой боли
7 шампуней, которые превратят твои волосы в шелк
7 шампуней, которые превратят твои волосы в шелк
10 интересных рецептов домашних бургеров
10 интересных рецептов домашних бургеров
7 привычек в уходе, которые разрушают твою кожу
7 привычек в уходе, которые разрушают твою кожу
Советы специалистов о мраморных столешницах
Советы специалистов о мраморных столешницах
Как спастись от духоты в жару: 10 простых советов
Как спастись от духоты в жару: 10 простых советов