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44-летняя Ева Мендес показала архивное фото 30-летней давности с Алиссой Милано

В юности Мендес была поклонницей Милано

Редакция Сегодня Lifestyle
5 Мая 2018, 12:54
Ева Мендес. Фото: Getty
Ева Мендес. Фото: Getty

Несмотря на то, что Ева Мендес и Алисса Милано сейчас обе знаменитые голливудские актрисы, в юности дела обстояли иначе. На своей странице в Instagram 44-летняя Ева опубликовала архивный снимок, на котором она берет автограф у звезды "Зачарованных" Алиссы Милано. "В тот день "босс" Алисса Милано пришла в торговый центр. Мне было 15 лет. Я просто потеряла голову. Я была в восторге от нее", – подписала фото Ева.

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Ева Мендес и Алисса милано
Фото: instagram.com/evamendes

Дело в том, что в то время Алисса была очень популярной и уже снималась в сериале для подростков сериале "Кто здесь босс?" с 1984 по 1992 год.

Ева Мендес начала сниматься в кино в 1998 году. Прорыв в ее актерской карьере произошел после фильма "Тренировочный день", где она исполнила ведущую женскую роль. 

Ранее своим архивным фото поделилась Ким Кардашьян. На снимке она запечатлена с отцом Робертом, братом Робом и сестрой Кортни.

Также старый снимок разместила в Instagram певица Бритни Спирс. На фото она позирует в коротких шортах.

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Источник: "Сегодня"

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