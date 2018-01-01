44-летняя Хайди Клум впервые вышла в свет со своим молодым бойфрендом

Модель встречается с гитаристом немецкой рок-группы Tokio Hotel

Каждый год в период Каннского фестиваля гости мероприятия посещают благотворительный гала-прием amfAR Gala Cannes. В этом году знаменитости собрались на территории пятизвездочного отеля Hotel du Cap-Eden-Roc, который расположен на мысе Антиб, между Ниццей и Каннами, в частном парке.

Мы уже писали о том, что одной из гостей вечера стала супермодель и "ангел" Victoria’s Secret 36-летняя Адриана Лима. Звезда позировала фотографам в длинном мерцающем платье с высоким разрезом и глубоким декольте.

Также на ковровой дорожке блистала 44-летняя немецкая супермодель Хайди Клум в компании своего возлюбленного, 28-летнего Тома Каулица. Отметим, что это стал их первый совместный выход. Раньше парочку ловили папарацци и об их романе ходили только слухи.

Хайди Клум и Том Каулитц Фото: Getty

Хайди Клум и Том Каулитц Фото: Getty

Хайди Клум и Том Каулитц Фото: Getty

Напомним, ранее Хайди и Тома заметили на отдыхе в Мексике.

Смотрите видео обо всех подробностях Каннского кинофестиваля: