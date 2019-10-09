44-летняя Натали Имбрулья впервые стала мамой: фото

Актриса сделала процедуру ЭКО

Натали Имбрулья Фото: instagram.com/natalie_imbruglia

Звезда сериала "Соседи", 44-летняя Натали Имбрулья, родила первенца. Об этом актриса сообщила 8 октября на своей странице в Instagram. "Добро пожаловать в мир... Макс Валентин Имбрулья. Мое сердце разрывается, мой мальчик", – написала Натали и добавила первое фото, на котором держит ручку новорожденного сына.

Натали Имбрулья родила сына Фото: instagram.com/natalie_imbruglia

Отметим, чтобы забеременеть, актриса прошла экстракорпоральное оплодотворение – медицинскую процедуру, при которой женщине вставляют уже оплодотворенную яйцеклетку в ее матку. Кроме того, Натали Имбрулья удалось зачать ребенка с помощью донора спермы. На данный момент известно, что актриса не состоит в романтических отношениях.

О беременности Натали Имбрулья сообщила в конце июля: "Я ожидаю первого ребенка этой осенью. Тот, кто знает меня, знает и то, что я очень давно этого хотела". Звезда также сообщила, что воспользовалась ЭКО и донором спермы, и заявила, что больше не будет комментировать эту тему: "Я счастлива, что это (беременность, – ред.) возможно с помощью ЭКО и донора спермы. Я не буду больше ничего говорить об этом публично".

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