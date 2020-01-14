44-летняя певица Sia усыновила ребенка и раскрыла детали личной жизни

Звезда стала мамой мальчика

Sia Фото: instagram.com/siamusic/

Популярная австралийская певица Sia, которая недавно сообщила о неизлечимой болезни, в возрасте 44 лет усыновила ребенка. Сама звезда впервые призналась, что стала мамой мальчика.

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Имя и возраст ребенка исполнительница не сообщила. Но известно, что в мае 2019 года Sia говорила, что хочет взять под опеку 16-летнего сироту Дэсани, о котором сняли документальный фильм Foster. Когда Дэсани было всего 4 года, отец на его глазах убил мать. После этого Дэсани взяла под опеку родственница, но впоследствии и она отдала ребенка приемной семье. Поэтому журналисты предполагают, что возможно, Sia усыновила именно его.

Также Sia поделилась деталями романа с певцом Diplo, вместе с которым она поет в группе LSD. По ее словам, после развода с мужем, кинорежиссером Эриком Андерсом Лангом, она предпочитает только секс без обязательств и планирует оставаться одинокой до конца жизни.

Певица Sia Фото: instagram.com/siamusic/

"Большую часть совместного времени мы с ним тратим, пытаясь не заниматься сексом, поскольку нас связывают еще и деловые отношения. Это сложно, потому что он супер-пупер горячий. Недавно я написала ему сообщение: ты один из пяти, которые привлекают меня сексуально, но я решила быть одинокой до конца жизни – недавно я усыновила ребенка, теперь у меня тем более нет времени на отношения. В общем, если тебя интересует безумный секс без обязательств, – дай мне знать", – призналась певица в интервью GQ.

Напомним, что также Брэд Питт и Дженнифер Энистон планируют вместе усыновить ребенка.

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