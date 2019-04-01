Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

44-летняя Виктория Бекхэм показала себя в детстве

Дизайнер растрогала сеть семейным фото

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 19:13
Виктория Бекхэм
Виктория Бекхэм
Фото: instagram.com/victoriabeckham

Британская дизайнер и экс-солистка группы Spice Girls Виктория Бекхэм трогательно поздравила свою маму с Днем матери. Дизайнер поделилась редким семейным кадром на своей странице в Instagram. 44-летняя Виктория Бекхэм опубликовала архивное семейное фото, на котором ей всего несколько месяцев. На снимке мать Виктории держит ее на руках. 

Виктория Бекхэм со своей мамой
Виктория Бекхэм со своей мамой
Фото: instagram.com/victoriabeckham

"С Днем матери, мам. Люблю тебя очень сильно. Целую", – подписала снимок Виктория.

Фото, опубликованное Викторией умилило ее поклонников. Они всегда рады посмотреть на архивные фото Бекхэм.

К слову, недавно звездная семья отметила 20-й день рождения старшего сына Бруклина. Дэвид Бекхэм опубликовал серию архивных фото сына, на которых он совсем маленький. Виктория Бекхэм тоже не осталась в стороне и поздравила старшего сына Бруклина с 20-летием: "Не могу поверить, что ему сегодня 20 лет!!! Сегодня особенный день для всей нашей семьи!!! Много поцелуев".

Напомним, также, что Виктория Бекхэм призналась, что бесит в ней ее мужа.

Смотрите видео о том, как Анджелину Джоли довели до истерики собственные дети:

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Виктория Бекхэм показала, как выглядела в детстве В бежевом пальто и белых туфлях: стильный образ Виктории Бекхэм Новую девушку Бруклина Бекхэма сравнили с его мамой Викторией
Виктория Бекхэм
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Дочь Ван Дамма переплюнула отца
Дочь Ван Дамма переплюнула отца
Тина Канделаки заключила брачный контракт с молодым мужем
Тина Канделаки заключила брачный контракт с молодым мужем
Будем помнить: три самых любимых всеми клипа Юлии Началовой
Будем помнить: три самых любимых всеми клипа Юлии Началовой
Жена Стаса Михайлова высказалась об изменах
Жена Стаса Михайлова высказалась об изменах

Популярные статьи

Сегодня, 16:16Fun

Поздравления с 1 апреля в стихах: прикольные открытки и картинки

Сегодня, 13:15Fun

55-летняя женщина родила ребенка для дочери

Сегодня, 09:25Fun

Странный танец невесты попал на видео и рассмешил сеть

Вчера, 14:25Техно

Фиаско: Apple отправили на "кладбище" перспективный проект

Вчера, 12:39Food

"МастерШеф. Профессионалы": кто покинул проект в пятом выпуске

Вчера, 12:36Wellness

Как легко адаптироваться к переводу времени: ТОП-10 советов

Вчера, 06:00Психология

Гороскоп на неделю: Близнецам стоит проявлять активность, а Львам не хвататься за все ради денег

30 мартаТехно

Модный Windows 10: ТОП-7 нововведений апрельского обновления

30 мартаШоу-бизнес

Главное за неделю: Наталья Могилевская переехала из Киева, а Джастин Бибер уходит со сцены

30 мартаШоу-бизнес

Жанна Бадоева отказалась от украинского гражданства

30 мартаШоу-бизнес

"Холостяк 9": страстные поцелуи, скандал и все подробности четвертого выпуска

30 мартаТехно

Сколько памяти нужно смартфону: исследование

30 мартаШоу-бизнес

Участницы шоу "Холостяк 9" узнали о нарушении правил и устроили скандал

30 мартаТехно

Ученые поймали свет на скорости 10 миллиардов кадров: видео

30 мартаFood

Вегетарианские рецепты салатов: ТОП-5 вариантов на любой вкус

30 мартаWellness

Быстрая диета: четыре варианта экспресс-похудения

Новости партнеров

5 комнатных растений, которые привлекают деньги, удачу и любовь
5 комнатных растений, которые привлекают деньги, удачу и любовь
«Это уже анорексия». Поклонников напугал вид Марии Горбань
«Это уже анорексия». Поклонников напугал вид Марии Горбань
Салат Мимоза «Свинки на полянке»
Салат Мимоза «Свинки на полянке»
Чекати залишилося недовго: Меган Маркл пішла в декрет
Чекати залишилося недовго: Меган Маркл пішла в декрет
В сети появились первые снимки с похорон Юлии Началовой
В сети появились первые снимки с похорон Юлии Началовой
Куликова: «К сорока годам я получила подарок судьбы»
Куликова: «К сорока годам я получила подарок судьбы»
Кейт Миддлтон одела брендовую блузку задом наперед
Кейт Миддлтон одела брендовую блузку задом наперед
Зарядка для сердца: 7 упражнений, исцеляющих наш «мотор»
Зарядка для сердца: 7 упражнений, исцеляющих наш «мотор»