44-летняя Виктория Бекхэм показала себя в детстве

Дизайнер растрогала сеть семейным фото

Виктория Бекхэм Фото: instagram.com/victoriabeckham

Британская дизайнер и экс-солистка группы Spice Girls Виктория Бекхэм трогательно поздравила свою маму с Днем матери. Дизайнер поделилась редким семейным кадром на своей странице в Instagram. 44-летняя Виктория Бекхэм опубликовала архивное семейное фото, на котором ей всего несколько месяцев. На снимке мать Виктории держит ее на руках.

Виктория Бекхэм со своей мамой Фото: instagram.com/victoriabeckham

"С Днем матери, мам. Люблю тебя очень сильно. Целую", – подписала снимок Виктория.

Фото, опубликованное Викторией умилило ее поклонников. Они всегда рады посмотреть на архивные фото Бекхэм.

К слову, недавно звездная семья отметила 20-й день рождения старшего сына Бруклина. Дэвид Бекхэм опубликовал серию архивных фото сына, на которых он совсем маленький. Виктория Бекхэм тоже не осталась в стороне и поздравила старшего сына Бруклина с 20-летием: "Не могу поверить, что ему сегодня 20 лет!!! Сегодня особенный день для всей нашей семьи!!! Много поцелуев".

Напомним, также, что Виктория Бекхэм призналась, что бесит в ней ее мужа.

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