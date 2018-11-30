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45-летняя Алисса Милано вывела 7-летнего сына на красную дорожку

Мальчик держался достойно, улыбался на камеру

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:30
Алисса Милано с сыном Майло. Фото: Getty
Алисса Милано с сыном Майло. Фото: Getty

Звезда сериалов "Зачарованные" и "Любовницы" Алисса Милано, у которой еще в юности брала автограф Ева Мендес, посетила ежегодный Снежный бал ЮНИСЕФ.

На мероприятие актриса со своим 7-летним сыном Майло и супругом Дэвидом Баглиари. После мероприятия актриса поделилась трогательной фотографией вместе с сыном в Instagram. "Майло был моим кавалером на балу ЮНИСЕФ. Не могу придумать лучший способ провести вечер", – написала Милано.

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Алисса Милано со свовим сыном Майло
Фото: instagram.com/milano_alyssa

Отметим, что Милано выглядела шикарно. Для 14-ого Снежного бала Алисса выбрала длинное и элегантное черное платье от Pamella Roland, а своего сына нарядила в строгий смокинг. Майло не стеснялся камер и журналистов – он постоянно улыбался и позировал на ковровой дорожке вместе со своими родителями.

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Алисса Милано со свовим сыном Майло и супругом
Фото: Getty

Отметим, что Алисса Милано является амбассадором ЮНИСЕФ с 2003 года. Она очень ответственно подходит ко всем мероприятиям и работе в фонде, спасая и улучшая жизни детей по всему миру.

Напомним, Майло не единственный ребенок Алиссы Милано. В 2014 году актриса родила девочку. Звездная мамочка не раз признавалась, что гордится своими растяжками на теле и лишними килограммами. 

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Источник: "Сегодня"
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