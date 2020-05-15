45-летняя Ева Лонгория испугала поклонников фото с сыном из больницы

К счастью, фотография оказалась годичной давности

Американская актриса Ева Лонгория шокировала поклонников фотографией из больницы, где она лежит в койке со своим маленьким сыном Сантьяго.

Фотография, опубликованная в Instagram Евы Лонгории собрала несколько сотен тысяч лайков и всерьез напугала подписчиков знаменитости. Однако актриса успела успокоить подписчиков и в описании к фотографии сообщила, что снимок сделан год назад. Этим снимком звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" вспомнила, каким был этот день в 2019 году.

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"В этот день год назад я прилетела в Канны на кинофестиваль, и мне пришлось сделать экстренную аппендэктомию! Это был мой первый День Матери, и я провел его в больнице с моим сыном", – написала актриса.

Какой незабываемый Хэллоуин Ева Лонгория устроила своему первенцу смотрите в сюжете:

Поклонники Евы Лонгории разделили ее чувства, а многие женщины поделились в комментариях своими непростыми моментами материнства.

В конце прошлого года актриса Ева Лонгория стала крестной мамой детей Виктоии и Дэвида Бекхэма.

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