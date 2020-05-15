Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

45-летняя Ева Лонгория испугала поклонников фото с сыном из больницы

К счастью, фотография оказалась годичной давности

Дарина Алексеева
Сегодня, 14:00

Американская актриса Ева Лонгория шокировала поклонников фотографией из больницы, где она лежит в койке со своим маленьким сыном Сантьяго.

Фотография, опубликованная в Instagram Евы Лонгории собрала несколько сотен тысяч лайков и всерьез напугала подписчиков знаменитости. Однако актриса успела успокоить подписчиков и в описании к фотографии сообщила, что снимок сделан год назад. Этим снимком звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" вспомнила, каким был этот день в 2019 году.

INSTAGRAM

"В этот день год назад я прилетела в Канны на кинофестиваль, и мне пришлось сделать экстренную аппендэктомию! Это был мой первый День Матери, и я провел его в больнице с моим сыном", – написала актриса.

Какой незабываемый Хэллоуин Ева Лонгория устроила своему первенцу смотрите в сюжете:

Поклонники Евы Лонгории разделили ее чувства, а многие женщины поделились в комментариях своими непростыми моментами материнства.

В конце прошлого года актриса Ева Лонгория стала крестной мамой детей Виктоии и Дэвида Бекхэма.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Анна Гресь: «Ребенок – это большое счастье, особенно если он желанный» Алена Шоптенко: "Счастливая мама принимает себя такой, какая она есть" Илона Гвоздева: «Главное - вовремя выключить «педагога» и включить «маму»
материнство Ева Лонгория звездные дети
Реклама

Новости партнеров

Смерть на дне чашки или как нас убивают электрочайники?
Смерть на дне чашки или как нас убивают электрочайники?
Турецкая Кардашьян порадовала фанатов очередной порцией красоты
Турецкая Кардашьян порадовала фанатов очередной порцией красоты
Тина Кароль показала, как проводит время со своим сыном
Тина Кароль показала, как проводит время со своим сыном
З'ясувалася правда: як виглядає справжня кохана Балана
З'ясувалася правда: як виглядає справжня кохана Балана

Популярные статьи

Сегодня, 13:43Шоу-бизнес

Онлайн-концерты Евровидения-2020: видео всех участников шоу

Сегодня, 11:30Travel

Куда поехать на Троицу 2020 в Украине: необычные направления

Сегодня, 10:40Шоу-бизнес

Ко Дню семьи: ТОП-15 крепких пар украинского шоу-бизнеса

Сегодня, 09:16Travel

5 музеев Киева, обязательных к посещению

Вчера, 16:43Шоу-бизнес

Виталий Козловский впервые раскрыл детали вражды с Игорем Кондратюком: "Я жил в аду"

Вчера, 11:36Шоу-бизнес

Олег Винник заинтриговал кадрами с загадочной блондинкой: премьера клипа

Вчера, 09:06Food

С необычной начинкой: как приготовить вареники с клубникой

13 маяШоу-бизнес

Виталий Козловский признался, что его сердце занято: "Красивая и на несколько лет меня младше"

13 маяFun

13 мая: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

13 маяШоу-бизнес

Супермодель Снежана Онопко после 10 лет побоев: "Муж насиловал меня"

13 маяШоу-бизнес

Ольга Сумская назвала причину развода с первым мужем Паперным: "Это был ад"

13 маяFood

Как правильно варить булгур на плите

13 маяFun

На обложку газеты попала необычная оптическая иллюзия: фото

13 маяАфиша

Куда поехать в Украине на пару дней: ТОП-4 нескучных мест для отдыха

12 маяFood

Как правильно варить макароны, чтобы они не слипались

12 маяШоу-бизнес

Снежана Егорова стала бабушкой в третий раз

Новости партнеров

С кем Настя Каменских крутила любовь до Потапа, в сеть слили фото
С кем Настя Каменских крутила любовь до Потапа, в сеть слили фото
Чистим грязную сковороду от нагара: нужна только зубная паста
Чистим грязную сковороду от нагара: нужна только зубная паста
Дикусар о браке и болезненном расставании с Шоптенко
Дикусар о браке и болезненном расставании с Шоптенко
Как приготовить вкуснейшие сырники из творога
Как приготовить вкуснейшие сырники из творога
Появились подробности состояния Татьяны Булановой
Появились подробности состояния Татьяны Булановой
Одна из самых ярких пар украинского шоу-бизнеса распалась
Одна из самых ярких пар украинского шоу-бизнеса распалась
Берем литр молока и стакан сметаны: вкуснейший сыр за 30 минут
Берем литр молока и стакан сметаны: вкуснейший сыр за 30 минут
Жареный карась без костей: рецепт подсмотрели в Якутии
Жареный карась без костей: рецепт подсмотрели в Якутии