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45-летняя голливудская актриса впервые станет мамой

Хлоя Севиньи ждет на пополнение в семье

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:24
Хлоя Севинь
Хлоя Севинь
Фото: Getty Images

45-летняя голливудская актриса Хлоя Севиньи в след за Камерон Диаз впервые станет мамой. Знаменитость ждет первенца от своего бойфренда, арт-директора нью-йоркской галереи Karma Art Синиши Маковича, с которым встречается больше года.

Смотрите, как селебрити скрывают свою беременность:

О беременности звезды стало известно благодаря таблоиду TMZ. Сейчас артистка находится, предположительно, на пятом месяце беременности. Слухи о ее интересном положении появились еще в декабре 2019 года, когда Хлоя Севиньи появилась на премии Gotham Independent Film Awards. Облегающее платье звезды уже тогда подчеркивало едва округлившийся животик.

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Публично Хлоя Севиньи новость о беременности пока не комментировала, лишь намекнула на то, что в ее жизни грядут большие перемены.

Отметим, что о бойфренде актрисы практически ничего не известно. До романа с ним актриса недолго встречалась с Лукой Саббатом, бывшим парнем Кортни Кардашьян, который моложе Хлои на 20 с лишним лет.

Ранее мы писали о том, как Эшли Грэм эмоционально рассекретила пол будущего ребенка. А также полностью обнажилась на последних сроках беременности.

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