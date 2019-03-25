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45-летняя Хайди Клум вышла в свет с 29-летним женихом

Пара посетила ювелирную выставку в Гонконге

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:48
Хайди Клум и Том Каулитц
Хайди Клум и Том Каулитц
Фото: Getty Images

Знаменитая 45-летняя немецкая модель Хайди Клум и ее 29-летний жених, гитарист группы Tokio Hotel Том Каулитц совершили совместный выход в свет. Пара посетила выставку, организованную ювелирным брендом Lorraine Schwartz. Мероприятие прошло в воскресенье, 24 марта, в Гонконге. Отметим, что Хайди – ярая поклонница бренда и не смогла себе позволить пропустить выставку.

Хайди Клум и Том Каулитц
Хайди Клум и Том Каулитц
Фото: Getty Images

Весь вечер влюбленные почти не отходили друг от друга и радостно позировали фотографам. Для выхода в свет Хайди облачилась в летящее зеленое платье с оригинальным цветочным принтом и бахромой, свой образ она дополнила украшениями – массивными серьгами, браслетами и множеством колец. Том выбрал черную рубашку и костюм такого же цвета.

В феврале немецкие СМИ утверждали, что 45-летняя Хайди Клум беременна от 29-летнего Тома Каулитца. Дизайнер Вольфганг Йооп в интервью порталу RTL признался, что Том Каулитц лично сообщил ему, что его возлюбленная Хайди Клум беременна.

Напомним, об отношениях Хайди Клум и Тома Каулитца стало известно в середине марта 2018 года. Несмотря на злые языки, которые обсуждают пару из-за разницы в возрасте, модель и музыкант не обращают внимания на мнение общественности. 

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Источник: Сегодня
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