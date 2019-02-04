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45-летняя Кейт Бекинсейл закрутила роман с 25-летним бывшим парнем известной певицы

Слухи о романе пары ходят с начала года

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:00
Кейт Бекинсейл Фото: instagram.com/katebeckinsale
Кейт Бекинсейл
Фото: instagram.com/katebeckinsale

Уже больше месяца ходят слухи о романе 45-летней Кейт Бекинсейл с бывшим бойфрендом знаменитой певицы Арианы Гранде Питом Дэвидсоном. Ранее парочку заметили флиртующими на вечеринке после "Золотого глобуса". Издание Page Six сообщало, афтепати "Золотого глобуса" Кейт и Пит покинули вместе.

На днях парочку снова заметили вместе. Папарацци подловили влюбленных выходящими с шоу Saturday Night Live, съемки которого проходят в студии в Лос-Анджелесе. Фото держащихся за руки Кейт и Пита моментально разлетелись по сети.

Кейт Бекинсейл и Пит Дэвидсон Фото: скриншот Twitter

Отметим, что ранее Пит Дэвидсон встречался с певицей Арианой Гранде, которой подарил певице обручальное кольцо стоимостью 93 тысячи долларов. Влюбленные также сделали одинаковые татуировки и даже вместе купили квартиру за 16 миллионов долларов. Однако в октябре прошлого года молодые люди неожиданно расстались.

Ариана Гранде Фото: instagram.com/arianagrande/

Что касается Кейт, то известно, что в прошлом году она встречалась с актером Мэттом Райфом, который младше ее на 22 года. Она также воспитывает 19-летнюю дочь Лили, которая родилась в браке с актером Майклом Шином.

Напомним, Кейт Бекинсейл госпитализировали. Позже в западной прессе появилось ошибочное заявление о госпитализации Кейт Миддлтон, которую перепутали с Бекинсейл.
 

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Источник: Сегодня
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