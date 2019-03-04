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45-летнюю Кейт Бекинсейл застали за страстными поцелуями с 25-летним бойфрендом

Влюбленную парочку заметили на хоккейном матче

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:25
Кейт Бекинсейл
Кейт Бекинсейл
Фото: AFP

Знаменитая актриса Кейт Бекинсейл в свои 45 выглядит так, как не каждая 20-летняя симпатичная девушка. За спиной у звезды фильмов "Ван Хельсинг" и "Другой мир" два брака и сейчас у Кейт в самом разгаре роман с 25-летним актером и комиком, экс-женихом певицы Арианы Гранде Питом Дэвидсоном.

На днях их подловили папарацци страстно целующимися на хоккейном матче в Нью-Йорке. Кейт и Пит не скрывали чувств, а ловкие фотографы ловили моменты.

О романе парочки заговорили еще в начале года. Сначала их заметили флиртующими на вечеринке после "Золотого глобуса". Издание Page Six сообщало, афтепати "Золотого глобуса" Кейт и Пит покинули вместе. В начале февраля Кейт и Пита снова заметили вместе. Папарацци подловили влюбленных выходящими с шоу Saturday Night Live, съемки которого проходят в студии в Лос-Анджелесе.

Напомним, Кейт Бекинсейл госпитализировали. Позже в западной прессе появилось ошибочное заявление о госпитализации Кейт Миддлтон, которую перепутали с Бекинсейл.

Смотрите видео о служебных романах знаменитостей:

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роман актриса Кейт Бекинсейл
Источник: Сегодня
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