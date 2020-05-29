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46-летняя Хайди Клум позировала обнаженной под лучами солнца

Сегодня, 13:04

Знаменитость впечатлила фанатов

Немецкая супермодель Хайди Клум, которая ранее опубликовала результаты теста на коронавирус, насладилась лучами солнца. Супермодель решила открыть пляжный сезон еще до начала лета.

Хайди Клум опубликовала откровенные селфи в социальной сети, показав поклонникам обнаженное тело. На черно-белых фотографиях модель загорает на покрывале, надев на себя лишь в одно колье.

Коллеги и подписчики модели остались в восторге от солнечных фотографий знаменитости.

INSTAGRAM

Менее, чем за сутки серия фотографий Хайди Клум собрала более сотни тысяч лайков.

46-летняя супермодель продолжает поддерживать свою фигуру и регулярно балует поклонников эффектными кадрами. В 90-е годы Хайди Клум стала одной из самых популярных моделей мира, а свою карьеру знаменитость начала в возрасте 18 лет.

Сейчас Хайди Клум замужем за музыкантом Томом Каулитцем, который моложе ее на 16 лет.

Ранее мы сообщали, что Хайди Клум и Том Каулитц не контактировали друг с другом, ожидая результаты тестов.

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