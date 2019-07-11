46-летняя Наташа Королёва показала "голое" фото и обратилась к Лободе

Певица решила вспомнить прошлое и дать совет всем девушкам

Наташа Королева Фото: instagram.com/koroleva__star

Певица родом из Украины, которая уже много лет живет в России, Наташа Королёва известна своей смелостью. Недавно 46-летняя артистка решила продемонстрировать публике свою спортивную подготовку и аппетитные формы.

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Наташа Королёва на своей странице в Instagram опубликовала фото, на котором позирует полностью обнаженной. На снимке певица задом стоит на руках. Отметим, вчера подобным кадром поделилась еще одна певица – Светлана Лобода, однако выяснилось, что на фото запечатлена не она. Модель, которая на самом деле позирует на снимке, возмутилась, что певица взяла ее фото, не указав первоисточник. В свою очередь, Светлана Лобода заявила, что не утверждала, что на снимке запечатлена именно она.

Своим фото Наташа Королева решила помирить девушек и посоветовала им не ссориться. Певица также отметили, что они обе прекрасны.

"Сегодня утром меня так впечатлил пост Светы! В свои "Ягодные" 46 я психанула, вспомнила своё цирковое прошлое, а тут – ШКаНДаЛь!!!! Деффчонки, не ссорьтесь! Вы – богини! Вы – прекрасны !!! И мир прекрасен!!! Удивляйте, творите, стимулируйте, возбуждайте!!!", – написала Наташа Королёва.

Наташа Королёва показала обнаженное тело Фото: instagram.com/koroleva__star

Отметим, комментарии к откровенному кадру Наташа Королёва решила скрыть, так как сама знает, что прекрасна: "Я закрываю комментарии для того, чтобы вы смогли полюбоваться, и своё восхищение оставить при себе!!! Я знаю, что я прекрасна!!!".

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