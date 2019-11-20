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46-летняя звезда "Зачарованных" кардинально сменила имидж

Алисса Милано на такие изменения ради новой роли

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:03
Алисса Милано
Алисса Милано
Фото: Getty Images

Американская актриса Алисса Милано, которая недавно откровенно рассказала о своих абортах, круто сменила имидж. А все ради роли в новом сериале братьев Фаррелли The now.

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В своем Instagram звезда "Зачарованных" опубликовала фото с ярко-баклажановым цветом волос и сообщила, что в таком образе она появится в сериале The now. 46-летняя актриса сыграет Сару – водителя эвакуатора.

Алисса Милано
Алисса Милано
Фото: instagram.com/milano_alyssa


Отметим, что The now – сериал жанра трагикомедия производства стримингового сервиса Quibi. Главную роль сыграет Дэйв Франко, а шоураннером и сценаристом стал Питер Фаррелли, ранее получивший "Оскар" за фильм "Зеленая книга".

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Сюжет сериала разворачивается вокруг Эда Пула, который собирается покончить жизнь самоуйбийством, но неожиданно узнает от матери, что его брат совершил суицид. Кроме того, когда-то наложил на себя руки и отец героя, поэтому Эд решил не оставлять мать одну и продолжить жить.

Напомним, Алисса Милано ктриса является активисткой движения #MeToo. Недавно она написала пост о трансгендеах.

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