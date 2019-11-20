46-летняя звезда "Зачарованных" кардинально сменила имидж

Алисса Милано на такие изменения ради новой роли

Алисса Милано Фото: Getty Images

Американская актриса Алисса Милано, которая недавно откровенно рассказала о своих абортах, круто сменила имидж. А все ради роли в новом сериале братьев Фаррелли The now.

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В своем Instagram звезда "Зачарованных" опубликовала фото с ярко-баклажановым цветом волос и сообщила, что в таком образе она появится в сериале The now. 46-летняя актриса сыграет Сару – водителя эвакуатора.

Алисса Милано Фото: instagram.com/milano_alyssa



Отметим, что The now – сериал жанра трагикомедия производства стримингового сервиса Quibi. Главную роль сыграет Дэйв Франко, а шоураннером и сценаристом стал Питер Фаррелли, ранее получивший "Оскар" за фильм "Зеленая книга".

Сюжет сериала разворачивается вокруг Эда Пула, который собирается покончить жизнь самоуйбийством, но неожиданно узнает от матери, что его брат совершил суицид. Кроме того, когда-то наложил на себя руки и отец героя, поэтому Эд решил не оставлять мать одну и продолжить жить.

Напомним, Алисса Милано ктриса является активисткой движения #MeToo. Недавно она написала пост о трансгендеах.

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