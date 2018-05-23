47-летняя Лера Кудрявцева будет рожать в Европе или США

Ведущая во второй раз станет мамой

Лера Кудрявцева. Фото: instagram.com/leratv

Не так давно стала известно, что 47-летняя ведущая и актриса Лера Кудрявцева станет мамой во второй раз. Отцом ребенка является хоккеист, муж Валерии, 30-летний Игорь Макаров. Супруги женаты уже пять лет.

Лера Кудрявцева с супругом Фото: instagram.com/leratv

Первый ребенок ведущей – 28-летний Жан, сын Леры от первого брака с барабанщиком группы "Ласковый май" Сергеем Ленюком.

Отметим, что Кудрявцева также была замужем московским бизнесменом Матвеем Морозовым. А в период с 2008 по 2012 года она встречалась со знаменитым артистом Сергеем Лазаревым.

Как сообщает издание "СтарХит", второго ребенка Лера Кудрявцева не собирается рожать в России, где она работает и проживает. "Лера действительно беременна, – сообщили "СтарХиту" в окружении телезвезды. – На данный момент она решает, где будет рожать. Вероятнее всего, это произойдет не в России. Срок – конец лета – начало осени. Ей уже трудно скрывать живот даже под балахоном".

Лера Кудрявцева Фото: instagram.com/leratv

Также стало известно, что ведущая выбирает между Европой и Америкой.

Напомним, впервые готовится стать мамой украинский хореограф Алена Шоптенко, которая недавно рассказала, где собирается рожать первенца.

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