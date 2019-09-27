Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

47-летняя Камерон Диас беременна первенцем – СМИ

Актриса прибегла к процедуре ЭКО-оплодотворения

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:02
Камерон Диас
Камерон Диас
Фото: Getty Images

Голливудская актриса и обладательница самой лучезарной улыбки Голливуда Камерон Диас, которой недавно исполнилось 47 лет, беременна первенцем.

Камерон Диас предпринимала много попыток забеременеть. Все подробности в видео:

По информации National Enquirer, Камерон Диас и ее супруг – гитарист рок-группы Good Charlotte Бенджи Мэдден – на протяжении многих лет пытались завести ребенка, но все было безуспешно. Им даже пришлось обратиться к процедуре ЭКО-оплодотворения.

"Камерон просто сияет от счастья! Она сейчас занимается устройством домашнего гнезда, запасается детской одеждой и купила книгу под названием "Чего ожидать, когда вы ожидаете ребенка"", — рассказывает источник издания.

Читайте также:
После потери ребенка жена Алека Болдуина снова беременна: фото

Отметим, что актриса до замужества имела романы с актерами Мэттом Диллоном и Джаредом Лето, певцом Джастином Тимберлейком и бейсболистом Алексом Родригесом (нынешним женихом Дженнифер Лопес). В 2014 году начала встречаться с Бенджи, а через год поженились.

Также предлагаем вам посмотреть, как выглядела Камерон Диас в молодости.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Санта Димопулос рассекретила стоимость родов в Монако По секрету всему свету: дочь Кейт Миддлтон проболталась о беременности герцогини Фанаты подозревают Рианну в беременности: фотофакт
беременность актриса Камерон Диас
Реклама

Новости партнеров

Почему собаки считаются лучшими друзьями человека
Почему собаки считаются лучшими друзьями человека
Михаэль Шумахер пришел в сознание после многолетней комы
Михаэль Шумахер пришел в сознание после многолетней комы
Драцена в доме: как ухаживать за этим цветком
Драцена в доме: как ухаживать за этим цветком
«Обнаружен рак»: Розенбаума срочно прооперировали
«Обнаружен рак»: Розенбаума срочно прооперировали

Популярные статьи

Сегодня, 09:17Fun

Воздвижение Креста Господня 2019: что нельзя делать в этот праздник

Сегодня, 07:24Events

Воздвижение Креста Господня 2019: дата, история, приметы и традиции

Вчера, 15:20Fun

Женщина похудела на 14 кг, отказавшись всего лишь от одного продукта: фото

Вчера, 15:01Стиль

Елена Зеленская VS Мелания Трамп: битва образов первых леди

Вчера, 11:48Travel

Туристы будут в шоке: в Египте вскрыли "проклятые" саркофаги

Вчера, 10:40Шоу-бизнес

К больной Анастасии Заворотнюк в палату привезли годовалую дочь – СМИ

Вчера, 08:22Fun

Илон Маск по-русски дал отпор россиянам: "Язык хорошо подвешен"

25 сентябряШоу-бизнес

Ольга Сумская об изменах мужа: "Это испытание"

25 сентябряШоу-бизнес

"В палате оформляли завещание": последние новости о болезни Анастасии Заворотнюк

25 сентябряШоу-бизнес

Палата на подземном этаже: последние новости о лечении Заворотнюк

24 сентябряПсихология

Щепетильный вопрос: что женщинам категорично нельзя делать для мужчин

24 сентябряШоу-бизнес

"Невыносимо": дочь Анастасии Заворотнюк сделала первое публичное заявление

24 сентябряFun

Мужчина попросил денег на пиво и получил миллион долларов

24 сентябряШоу-бизнес

Откровения звезды: Деми Мур с согласия матери изнасиловал знакомый

24 сентябряШоу-бизнес

Год не живут вместе: Яна Соломко развелась с мужем

24 сентябряШоу-бизнес

"Не стоило детей рожать": Волочкова прокомментировала болезнь Заворотнюк

Новости партнеров

Весілля Софії Ротару справило небувалий ажіотаж: архівні фото
Весілля Софії Ротару справило небувалий ажіотаж: архівні фото
Диетолог назвала причины, по которым постоянно хочется есть
Диетолог назвала причины, по которым постоянно хочется есть
Как правильно размещать вещи в квартире
Как правильно размещать вещи в квартире
Собчак оконфузилась на свадьбе
Собчак оконфузилась на свадьбе
Готовим домашнюю вареную колбасу в кружке своими руками
Готовим домашнюю вареную колбасу в кружке своими руками
7 советов, как и когда пить кофе с пользой для здоровья
7 советов, как и когда пить кофе с пользой для здоровья
Эффектная брюнетка, которая вчера стала женой форварда Зари. Фото
Эффектная брюнетка, которая вчера стала женой форварда Зари. Фото
Астропсихолог заявила о множестве мелких опухолей у Заворотнюк
Астропсихолог заявила о множестве мелких опухолей у Заворотнюк