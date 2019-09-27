47-летняя Камерон Диас беременна первенцем – СМИ

Актриса прибегла к процедуре ЭКО-оплодотворения

Камерон Диас Фото: Getty Images

Голливудская актриса и обладательница самой лучезарной улыбки Голливуда Камерон Диас, которой недавно исполнилось 47 лет, беременна первенцем.

Камерон Диас предпринимала много попыток забеременеть. Все подробности в видео:

По информации National Enquirer, Камерон Диас и ее супруг – гитарист рок-группы Good Charlotte Бенджи Мэдден – на протяжении многих лет пытались завести ребенка, но все было безуспешно. Им даже пришлось обратиться к процедуре ЭКО-оплодотворения.

"Камерон просто сияет от счастья! Она сейчас занимается устройством домашнего гнезда, запасается детской одеждой и купила книгу под названием "Чего ожидать, когда вы ожидаете ребенка"", — рассказывает источник издания.

Отметим, что актриса до замужества имела романы с актерами Мэттом Диллоном и Джаредом Лето, певцом Джастином Тимберлейком и бейсболистом Алексом Родригесом (нынешним женихом Дженнифер Лопес). В 2014 году начала встречаться с Бенджи, а через год поженились.

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