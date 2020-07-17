47-летняя Камерон Диаз рассказала о маленькой дочери и новом бизнесе

Актриса занялась виноделием

В январе этого года 47-летняя американская актриса Камерон Диаз и ее 41-летний муж Бенджи Мэдден впервые стали родителями – у них родилась дочь Раддикс. Пара не стала делиться подробностями появления на свет малышки – многие поклонники актрисы уверены, что она воспользовалась услугой суррогатного материнства.

После своего ухода из кино, Диаз занялась винным бизнесом. Она редко говорит о дочери, но в недавнем интервью для Rolling Stone описала появление ребенка, как "лучшую фазу жизни".

"Началась лучшая фаза в моей жизни – материнство. Так что мои главные заботы на сегодняшний день – это дом и семья. Но я также стараюсь участвовать в глобальном диалоге современного общества", – откровенничает Диаз.

Камерон Диаз Фото: instagram.com/instylemagazine

Актриса сказала пару слов и о новом бизнесе – Камерон занялась виноделием.

"Вино есть везде, независимо от того, в какой части мира вы находитесь. Кажется, оно является насущной потребностью человека (смеется). И мне очень повезло, что я путешествовала по миру и имела возможность попробовать одни из лучших вин. Все, что я хочу – это легкое, вкусное вино, сделанное из органического винограда и с наименьшим количеством ингредиентов. Мы создали наше вино именно таким", – делится актриса.

Вся правда о беременности Камерон Диаз – смотрите видео:

Ранее Камерон Диаз откровенно рассказала о семье и возрасте.

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