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47-летняя Кейт Бекинсейл рассталась с 23-летним бойфрендом – СМИ

Сегодня, 12:10

Роман пары длился девять месяцев

Знаменитая 47-летняя актриса Кейт Бекинсейл рассталась со своим 23-летним бойфрендом Гуди Грейсом после девяти месяцев отношений, сообщает The Sun.

Актриса якобы отписалась от певца в Instagram и удалила все фото с ним, хотя ранее парень переехал к ней жить на время карантина.

Кейт и Гуди спровоцировали слухи о своем романе в апреле этого года, когда их впервые увидели вместе на свидании. Парочка всего лишь три месяца назад публично признались друг другу в любви.

Кейт Бекинсейл и Гуди Грейс
Кейт Бекинсейл и Гуди Грейс
Фото: AFP, instagram.com/goodygrace

По данным The Sun, Гуди якобы вернулся в родную Канаду после разрыва с Кейт, но он все еще подписан на нее в социальных сетях.

Хотя Кейт удалила все упоминания своего бывшего, в аккаунте Грейса все еще есть пост, написанный парнем в честь дня рождения Бекинсейл, который он разместил в июле.

INSTAGRAM

Источник из окружения актрисы сообщил HollywoodLife в июле: "У них действительно много общего. Кейт свободолюбива, и она ценит талант Гуди. Он действительно очень зрелый, и они могут вести глубокие беседы, но также могут пошутить и повалять дурака вместе. Ей просто нравится быть с ним, и она любит его таким, какой он есть. Он относится к ней с полным уважением".

Отметим, что не впервые Кейт заводит отношения с молодым человеком, который почти вдове ее моложе. Ранее звезда встречалась с американским комиком Питом Дэвидсоном, который моложе Бекинсейл на 20 лет. Отметим, что общество неоднозначно реагировало на такие отношения актрисы. Недавно Кейт ответила всем хейтерам по этому поводу.

Напомним, Кейт Бекинсейл призналась, что несколько лет назад пережила выкидыш.

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