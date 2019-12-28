47-летняя Снежана Егорова станет бабушкой в третий раз

Дочь телеведущей ждет еще одного ребенка

Мама пятерых детей – телеведущая и актриса Снежана Егорова, которая недавно рассказала, платит ли алименты Антин Мухарский, снова станет бабушкой. Ее 27-летняя дочь Стася Ровинская беременна в третий раз. Радостной новостью девушка поделилась на своей странице в Facebook. Так, по словам Стаси, она ждет дочь, а роды запланированы на весну.

"Ну да-да, это правда, подтверждаю, я не просто толстая! Мы ждем дочку! В конце весны уже познакомлю", – написала дочь Снежаны Егоровой в соцсети.

Стася Ровинская Фото: Facebook-страница Стаси Ровинской

Отец Стаси Семен Горов отметил, что "очень рад" скорому пополнению в семействе. Поздравила девушку и актриса Ольга Сумская: "Моя прекрасная девочка, поздравляем тебя и всю нашу любимую семью!".

Напомним, что сейчас старшая дочь Егоровой Стася Ровинская вместе с мужем уже воспитывает двоих сыновей.

Ранее мы также писали, что Снежана Егорова рассказала о потере ребенка от Антина Мухарского. Телеведущая призналась, что потеряла ребенка на большом сроке, а также вспомнила, как пережила такое горе.

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