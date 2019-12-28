Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

47-летняя Снежана Егорова станет бабушкой в третий раз

Дочь телеведущей ждет еще одного ребенка

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:17

Мама пятерых детей – телеведущая и актриса Снежана Егорова, которая недавно рассказала, платит ли алименты Антин Мухарский, снова станет бабушкой. Ее 27-летняя дочь Стася Ровинская беременна в третий раз. Радостной новостью девушка поделилась на своей странице в Facebook. Так, по словам Стаси, она ждет дочь, а роды запланированы на весну.

"Ну да-да, это правда, подтверждаю, я не просто толстая! Мы ждем дочку! В конце весны уже познакомлю", – написала дочь Снежаны Егоровой в соцсети.

Стася Ровинская
Стася Ровинская
Фото: Facebook-страница Стаси Ровинской

Отец Стаси Семен Горов отметил, что "очень рад" скорому пополнению в семействе. Поздравила девушку и актриса Ольга Сумская: "Моя прекрасная девочка, поздравляем тебя и всю нашу любимую семью!".

Напомним, что сейчас старшая дочь Егоровой Стася Ровинская вместе с мужем уже воспитывает двоих сыновей.

Ранее мы также писали, что Снежана Егорова рассказала о потере ребенка от Антина Мухарского. Телеведущая призналась, что потеряла ребенка на большом сроке, а также вспомнила, как пережила такое горе.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
38-летняя Наталка Карпа впервые стала мамой: первое фото ребенка Анна Гресь после рождения сына: «Я научилась лучше планировать свое время и сохранять спокойствие» Наталья Холоденко впервые показала дочь Вивьен
Снежана Егорова дети звезд Стася Ровинская
Реклама

Новости партнеров

Макияж для нависшего века: 7 основных правил
Макияж для нависшего века: 7 основных правил
Свободная планировка квартиры: за и против (24 фото)
Свободная планировка квартиры: за и против (24 фото)
Квартира с причудливыми системами хранения
Квартира с причудливыми системами хранения
Ургант трогательно простился с Волчек
Ургант трогательно простился с Волчек
Загрузка...

Популярные статьи

Вчера, 15:12Fun

"Сдачу оставь себе, грязное животное": новая версия "Один дома" потрясла сеть

Вчера, 12:00Fun

27 декабря: какой праздник, что нельзя делать и приметы

Вчера, 10:05Шоу-бизнес

Отношения Брэда Питта и Дженнифер Энистон вышли на новый уровень: подробности

Вчера, 09:57Fun

Муж ради мести жене "набил" на бедре ее крайне неудачный портрет: фото

26 декабряАфиша

Умерла звезда советского кино Галина Волчек – СМИ

26 декабряFun

Обнаженные студентки с собаками и пони попали на благотворительный календарь: фото

26 декабряEvents

Поздравления с Новым годом 2020: стихи и яркие открытки

26 декабряFun

Девочка нашла на елке не запланированный родителями сюрприз: фото

26 декабряАфиша

Критики назвали "1917" одним из лучших военных фильмов всех времен

26 декабряТехно

Xiaomi анонсировал Android 10 для старых смартфонов

26 декабряFun

Новолуние 26 декабря: что ни в коем случае нельзя делать

26 декабряFun

"Мою раз в неделю": украинка рассказала, как отрастила два метра волос

26 декабряEvents

Солнечное затмение 26 декабря: лучшие ритуалы и обряды

25 декабряFun

Рождество Христово 2019 у католиков: что ни в коем случае нельзя делать

25 декабряШоу-бизнес

Экс-невеста Виталия Козловского рассказала шокирующую правду об их отношениях

25 декабряFun

Поздравления с католическим Рождеством: картинки, открытки, стихи и смс

Новости партнеров

Уберите это немедленно! 9 самых ненужных вещей на кухне
Уберите это немедленно! 9 самых ненужных вещей на кухне
Специалист вынес неутешительный приговор резко сдавшей Пугачевой
Специалист вынес неутешительный приговор резко сдавшей Пугачевой
Спальня на даче: стильные решения для уютного дачного домика
Спальня на даче: стильные решения для уютного дачного домика
Стало известно о неожиданной опасности мандаринов
Стало известно о неожиданной опасности мандаринов
Как выглядят жены и девушки футболистов Ювентуса
Как выглядят жены и девушки футболистов Ювентуса
Пелагея сделала официальное заявление о разводе с мужем
Пелагея сделала официальное заявление о разводе с мужем
Як виглядають дами, з якими треба економити сили гравцям Інтера
Як виглядають дами, з якими треба економити сили гравцям Інтера
Сестра Фриске о Шепелеве: Он готовился к смерти Жанны тщательно
Сестра Фриске о Шепелеве: Он готовился к смерти Жанны тщательно