49-летняя Дженнифер Лопес похвасталась фигурой в бикини в новом клипе

Знаменитость представила видеоработу на трек Te Guste

Дженнифер Лопес. Фото: кадр из видео

Американская певица Дженнифер Лопес, которая регулярно проводит время в спортзале, может позволить себе предстать перед поклонниками в пикантном бикини. Что и сделала с удовольствием в новом клипе на трек Te Guste.

Исполнительница записала видео на дуэтную композицию с репером Bad Bunny. В новой работе 49-летная Джей Ло появляется в пикантном купальнике, который подчеркнул накаченную и соблазнительную фигуру звезды.

Джей Ло в новом клипе Фото: кадр из видео

Также поклонники увидят своего кумира с забавными хвостиками на голове и в образе рэп-исполнительницы в широких штанах и накидке.

Джей Ло и Bad Bunny Фото: кадр из видео

Также в виде присутствуют завораживающие кадры пейзажей, крутой спорткар, на котором вальяжно прилегла Лопес.

Напомним, ранее 49-летняя Дженнифер Лопес показала шикарное тело в одной лишь накидке. Звезда снялась в новой фотосессии. Полностью Джей Ло оголяться не стала, обнажив лишь часть подтянутой фигуры и прикрыв все пикантные места накидкой.

До этого звезда, которая упорно работает на тренажерах, продемонстрировала кубики пресса на животе.