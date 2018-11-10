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49-летняя Дженнифер Лопес похвасталась фигурой в бикини в новом клипе

Знаменитость представила видеоработу на трек Te Guste

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:55
Дженнифер Лопес. Фото: кадр из видео
Дженнифер Лопес. Фото: кадр из видео

Американская певица Дженнифер Лопес, которая регулярно проводит время в спортзале, может позволить себе предстать перед поклонниками в пикантном бикини. Что и сделала с удовольствием в новом клипе на трек Te Guste.

Исполнительница записала видео на дуэтную композицию с репером Bad Bunny. В новой работе 49-летная Джей Ло появляется в пикантном купальнике, который подчеркнул накаченную и соблазнительную фигуру звезды.

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Джей Ло в новом клипе
Фото: кадр из видео

Также поклонники увидят своего кумира с забавными хвостиками на голове и в образе рэп-исполнительницы в широких штанах и накидке.

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Джей Ло и Bad Bunny
Фото: кадр из видео

Также в виде присутствуют завораживающие кадры пейзажей, крутой спорткар, на котором вальяжно прилегла Лопес.

Напомним, ранее 49-летняя Дженнифер Лопес показала шикарное тело в одной лишь накидке. Звезда снялась в новой фотосессии. Полностью Джей Ло оголяться не стала, обнажив лишь часть подтянутой фигуры и прикрыв все пикантные места накидкой.

До этого звезда, которая упорно работает на тренажерах, продемонстрировала кубики пресса на животе.

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клип звезда Дженнифер Лопес Джей Ло
Источник: "Сегодня"
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