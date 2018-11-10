49-летняя Дженнифер Лопес похвасталась фигурой в бикини в новом клипе
Знаменитость представила видеоработу на трек Te Guste
Американская певица Дженнифер Лопес, которая регулярно проводит время в спортзале, может позволить себе предстать перед поклонниками в пикантном бикини. Что и сделала с удовольствием в новом клипе на трек Te Guste.
Исполнительница записала видео на дуэтную композицию с репером Bad Bunny. В новой работе 49-летная Джей Ло появляется в пикантном купальнике, который подчеркнул накаченную и соблазнительную фигуру звезды.
Также поклонники увидят своего кумира с забавными хвостиками на голове и в образе рэп-исполнительницы в широких штанах и накидке.
Также в виде присутствуют завораживающие кадры пейзажей, крутой спорткар, на котором вальяжно прилегла Лопес.
Напомним, ранее 49-летняя Дженнифер Лопес показала шикарное тело в одной лишь накидке. Звезда снялась в новой фотосессии. Полностью Джей Ло оголяться не стала, обнажив лишь часть подтянутой фигуры и прикрыв все пикантные места накидкой.
До этого звезда, которая упорно работает на тренажерах, продемонстрировала кубики пресса на животе.