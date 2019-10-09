49-летняя Наоми Кэмпбелл заявила, что пока не готова к материнству

Супермодель также рассказала о борьбе с алкогольной и наркозависимостью

Наоми Кэмпбелл Фото: instagram.com/naomi

49-летняя Наоми Кэмпбелл, которая заинтриговала снимком с младенцем, сообщила, что пока не готова родить ребенка. Супермодель заявила, что считает себя матерью многих африканских детей, ведь занимается благотворительностью.

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Наоми Кэмпбелл – одна из самых стойких фигур в модельном мире. И, похоже, звезда не готова сдавать позиции и уйти в декрет. Об этом она рассказала в интервью журналу WSJ и украсила обложку октябрьского номера.

И 49-летняя Наоми Кэмпбелл показала, что вряд ли она в ближайшее время откажется от своих очаровательных подвигов в пользу материнства, поскольку она "еще не готова".

В рамках интервью Наоми также рассказала о своей жизни, проведенной в одиночестве. По словам супермодели, она не считает себя одинокой: "Пребывание в одиночестве не означает, что вы одиноки", – сказала она. "У меня нет времени скучать, и у меня нет времени быть одинокой".

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Отметим, Наоми боролась с алкоголизмом и наркоманией, и сейчас гордится, что преодолела такую ​​проблему.

"Я выжившая. У меня не идеальная жизнь, и я не претендую на это. Я была первой, кто сказал, что я наркоман, и я так благодарна Богу, что избавляюсь от алкоголизма", – заявила Кэмпбелл.

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