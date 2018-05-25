5 запретных слов, которые теперь не может произносить Меган Маркл

Существует список запретных слов для членов королевской семьи

Меган Маркл. Фото: AFP

19 мая мая состоялась долгожданная "свадьба года" – поженились принц Гарри и Меган Маркл. Мы уже описывали все подробности торжества: от наряда невесты до гостей свадьбы.

Теперь, когда Меган Маркл стала супругой принца ей предстоит следовать ряду правил, а также учиться королевскому этикету.

Оказывается, существует список определенных слов, которые никогда в жизни не произносят члены королевской семьи.

Среди этих слов оказались: "чай", "парфюм" (perfume), "пардон" (pardon), "гостиная" (living room) и "туалет" (toilet). Как оказалось, эти слова в Британии чаще всего используют простолюдины. Поэтому вместо "гостиной", к примеру, представителям монаршей четы стоит говорить "салон" (lounge room), а вместо слова "пардон" в качестве извинений лучше использовать "извините" (sorry).

Использовать слово "чай" в королевской семье не принято в значении приема пищи. Вместо того, что позвать кого-то "на чай", королева устраивает "ужин" или "обед".

Что касается "туалета" (toilet), то тут все предельно ясно – члены королевской семьи лучше скажут "уборная" (loo или lavatory), вместо пришедшего из французского "туалета".

Напомним, Меган Маркл впервые вышла в свет после свадьбы.

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