50-летняя Кайли Миноуг рассказала о новом возлюбленном

Певица счастлива в новых отношениях

Кайли Миноуг. Фото: Getty

Знаменитая австралийская певица Кайли Миноуг в очередном интервью раскрыла некоторые подробности о своем новом возлюбленном – 44-летнем Поле Соломонсе, креативном директоре британского GQ. Ранее, на шоу Джонатана Росса артистка призналась, что после болезненного расставания со своим бывшим женихом Джошуа Сассом уже не надеялась встретить новую любовь. Однако, в новом интервью для издания Stellar Миноуг поделилась некоторыми подробностями об отношениях с Полом.

Кайли Миноуг и Пол Соломонс Фото: Getty

"Так замечательно встретить такого человека на своем жизненном пути. Быть успешным в жизни — это замечательно, но еще лучше, когда рядом с тобой человек, разделяющий этот успех. Вы всегда особо осторожно относитесь к тому, что для вас имеет наибольшее значение. Сейчас мы все лучше узнаем друг друга, открываем новые стороны. Но я бы не хотела говорить об этом слишком много. Он просто замечательный человек и нам хорошо вместе", – рассказала Кайли.

Напомним, Кайли Миноуг в блестящем платье встретилась с принцем Уильямом.