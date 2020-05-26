50-летняя Кэтрин Зета-Джонс эффектно станцевала чечетку – видео

Так актриса отметила День танца чечетки

Оскароносная британская актриса Кэтрин Зета-Джонс станцевала чечетку и опубликовала видео в социальной сети. Актриса записала ролик по случаю Национального дня чечетки, который ежегодно отмечается 25 мая в США.

Для актрисы это особенный танец. Когда Кэтрин Зета-Джонс было 11 лет, она стала британской чемпионкой в соревнованиях по чечетке.

На черно-белом видео звезда фильма "Легенда Зорро" танцует чечетку, вспоминая свою молодость. Поклонники засыпали актрису восторженными комментариями.

Актриса с самого детства полюбила танцы. Когда ее родители выиграли в лотерее крупную сумму, Кэтрин Зета-Джонс отправилась учиться в танцевальную студию. Кэтрин настолько полюбила танцы, что проводила все свое время перед зеркалом в зале. В подростковом возрасте Кэтрин отправилась на гастроли с танцевальной группой, бросив ради этого учебу в школе.

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Юная артистка участвовала в школьных сценических представлениях и привлекла внимание местных СМИ, когда выиграла на местном конкурсе талантов. В рамках танцевальной труппы она регулярно ездила в Лондон, где проходила прослушивание на роли в театре. Родители хотели, чтобы Кэтрин нашла выход для своей неугасаемой энергии.

Когда Кэтрин исполнилось девять, ее выбрали на главную роль в постановке мюзикла "Энни", а через два года стала британской чемпионкой в конкурсе по чечетке.

Кэтрин Зета-Джонс проводит карантин со своим мужем Майклом Дугласом. Ранее мы сообщали, что после смерти его отца оказалось, что Майкл Дуглас не получит ни копейки от наследства.

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