50-летняя Николь Кидман вскоре станет бабушкой

У актрисы есть двое приемных детей, усыновленных в браке с Томом Крузом

Николь Кидман и Кит Урбан. Фото: Getty

Как сообщает издание In Touch, 50-летняя голливудская актриса Николь Кидман совсем скоро впервые станет бабушкой.

В браке с актером Томом Крузом они с Николь усыновили двоих детей – Изабеллу Джейн и Коннора. Теперь же стало известно, что 25-летняя Изабелла решила усыновить ребенка. Таким образом Николь Кидман и Том Круз станут бабушкой и дедушкой.

"Изабелла настроена на то, чтобы усыновить ребенка, как это сделала когда-то Николь. Кидман играет решающую роль в этом процессе, всячески поддерживая Изабеллу и ее супруга", – говорит источник из окружения Кидман.

Актриса, которая когда-то говорила, что "поддерживать связь с Изабеллой и Коннором очень важно", оплатила все консультации по усыновлению ребенка.

В конце этого месяца Николь также должна отправиться в Лондон, где проживает пара, сообщает источник In Touch: "Она поможет им доработать документы и проконтролировать все, а также оказать эмоциональную поддержку".

Напомним, Кит Урбан спел серенаду для Николь Кидман.

Напомним, Николь Кидман продемонстрировала роскошный образ на церемонии "Оскар-2018". 50-летняя Кидман позировала на красной дорожке в эффектном платье от Armani Prive с бантом, которое дополнила драгоценными украшениями от Harry Winston.

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