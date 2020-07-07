50-летняя супермодель Наоми Кэмпбелл позировала полностью обнаженной в метро – фото
Модель приняла участие в рекламной фотосессии всемирно известного модного дома
Британская супермодель и актриса Наоми Кэмпбелл, которой недавно исполнилось 50 лет, поделилась с поклонниками неопубликованными снимками прошлогодней рекламной фотосессии сумки Valentino Garavani VRING. Наоми взбудоражила воображение подписчиков, так как позировала полностью обнаженной в метро.
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Звезда модных показов Dolce & Gabbana и Gianni Versace весной 2019 года стала героиней рекламной кампании аксессуаров модного дома Valentino. Съемка прошла в метро Нью-Йорка, а фотографами выступили Инез Ван Лимсверде и Винуд Матадин, которые регулярно сотрудничают с популярными журналами, брендами и домами моды.
В своем Instagram-аккаунте Наоми Кэмпбелл показала неопубликованные фотографии той фотосессии. Супермодель позировала на станции, а также в вагоне метро полностью обнаженной.
Вагоны и станция были полностью пустые.
Так выглядит снимок, который вошел в финальную версию рекламной кампании.
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