Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

50-летняя супермодель Наоми Кэмпбелл позировала полностью обнаженной в метро – фото

Сегодня, 09:00

Модель приняла участие в рекламной фотосессии всемирно известного модного дома

Британская супермодель и актриса Наоми Кэмпбелл, которой недавно исполнилось 50 лет, поделилась с поклонниками неопубликованными снимками прошлогодней рекламной фотосессии сумки Valentino Garavani VRING. Наоми взбудоражила воображение подписчиков, так как позировала полностью обнаженной в метро.

Смотрите в сюжете, как Наоми Кэмпбелл путешествовала во время пандемии:

Звезда модных показов Dolce & Gabbana и Gianni Versace весной 2019 года стала героиней рекламной кампании аксессуаров модного дома Valentino. Съемка прошла в метро Нью-Йорка, а фотографами выступили Инез Ван Лимсверде и Винуд Матадин, которые регулярно сотрудничают с популярными журналами, брендами и домами моды.

В своем Instagram-аккаунте Наоми Кэмпбелл показала неопубликованные фотографии той фотосессии. Супермодель позировала на станции, а также в вагоне метро полностью обнаженной.

Наоми Кэмпбелл в метро – фотосессия
Наоми Кэмпбелл в метро – фотосессия
Фото: instagram.com/naomi

Наоми Кэмпбелл в метро
Наоми Кэмпбелл в метро
Фото: instagram.com/naomi

Вагоны и станция были полностью пустые.

Наоми Кэмпбелл
Наоми Кэмпбелл
Фото: instagram.com/naomi

Так выглядит снимок, который вошел в финальную версию рекламной кампании.

A post shared by Valentino (@maisonvalentino) on

Ранее мы поделились, что "Девушка Джеймса Бонда" Ольга Куриленко позировала без макияжа на яхте.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Украинская топ-модель Наталья Гоций удалила грудные импланты: "Я по ним абсолютно не скучаю" Участница "Супермодели по-украински" заразилась коронавирусом: детали болезни Настя Каменских показала, как выглядела 5 лет назад
метро модель Наоми Кэмпбелл Valentino
Реклама

Новости партнеров

Что будет, если есть два банана в день
Что будет, если есть два банана в день
Чудова друга половинка лідера Зорі, з якою не буває нудно
Чудова друга половинка лідера Зорі, з якою не буває нудно
Волочкова ошеломила поклонников новым видео в крохотных шортах
Волочкова ошеломила поклонников новым видео в крохотных шортах
Домашнее сало за 15 минут: маринуем прямо в кастрюле
Домашнее сало за 15 минут: маринуем прямо в кастрюле

Популярные статьи

Сегодня, 07:13Fun

Ивана Купала-2020: что ни в коем случае нельзя делать

Сегодня, 00:05Events

С Днем Ивана Купала: яркие открытки и поздравления

Вчера, 22:05Fun

Ивана Купала-2020: красивые открытки к празднику

Вчера, 19:16Стиль

Будь в курсе: Андре Тан назвал ТОП-5 модных платьев этого лета

Вчера, 16:25Events

Дома и с подругами: ТОП-5 гаданий на Ивана Купала в домашних условиях

Вчера, 12:04Events

День поцелуя-2020: картинки и открытки к празднику

Вчера, 08:44Fun

Дельфин подплыл к берегу и устроил шоу на глазах у отдыхающих: видео

Вчера, 08:35Техно

НЛО над Токио: огненный шар взорвался силой 150 тонн тротила

5 июляEvents

Гороскоп на 6 июля: кого из знаков зодиака ждет выгодное знакомство

5 июляEvents

Гадания на Ивана Купала-2020: ТОП-5 самых популярных предсказаний

5 июляFood

Как заготовить маринованный перец на зиму: ТОП-5 рецептов

5 июляFood

Как приготовить малиновое варенье: ТОП-5 рецептов

5 июляEvents

Лунное затмение и полнолуние 5 июля: что ни в коем случае нельзя делать

4 июляТехно

Парад планет 4 июля 2020: что произойдет на самом деле

4 июляПсихология

Ивана Купала-2020: действенные обряды для незамужних девушек

4 июляТехно

Лунное затмение и полнолуние 5 июля 2020: как наблюдать космическое событие

Новости партнеров

Запечена у банці картопля перевершить всі сподівання
Запечена у банці картопля перевершить всі сподівання
Берем литр молока и стакан сметаны: вкуснейший сыр за 30 минут
Берем литр молока и стакан сметаны: вкуснейший сыр за 30 минут
Швидка піца на кефірі: простий рецепт, який сподобається всім
Швидка піца на кефірі: простий рецепт, який сподобається всім
Каменских позавидовала бы: Падалко показала свою фигуру
Каменских позавидовала бы: Падалко показала свою фигуру
Собчак угодила в больницу с поломанным носом
Собчак угодила в больницу с поломанным носом
Гаряча українська фітнес-модель Юлія Мішура
Гаряча українська фітнес-модель Юлія Мішура
Татьяна Навка показала фигуру в крохотном купальнике
Татьяна Навка показала фигуру в крохотном купальнике
19-летняя дочь Ефремова сделала шокирующее заявление
19-летняя дочь Ефремова сделала шокирующее заявление

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять