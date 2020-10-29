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50-летняя Ума Турман закрутила новый роман

Сегодня, 18:57

Пара уже планирует купить совместное жилье

У 50-летней Умы Турман – новый роман! Во время карантина знаменитость, о личной жизни которой длительное время ничего не было известно, познакомилась с архитектором Питером Саббетом, сообщает Page Six.

История знакомства Питера и Умы похожа на сюжет милой мелодрамы: архитектор прогуливался по одному из пляжей вместе со своей собакой. Мужчина не только не узнал оскароносную актрису, но и попросил Турман последить за его собакой, пока он будет плавать. Ума, которая просто обожает собак, охотно согласилась выступить в роли "собачьей няни". Так и началась романтическая история пары. Их отношения настолько стремительно развиваются, что близкие к паре инсайдеры сообщают: влюбленные планируют приобрести совместный дом в Хэмптоне.

Ума Турман и Питер Саббет
Ума Турман и Питер Саббет
Фото: Getty Images, facebook.com/peter.sabbeth1

Напомним Ума Турман была замужем дважды. Первый раз – за известным киноактером Гэри Олдменом. Они были женаты с 1990 по 1992 год. В 1998—2005 годах Ума была замужем за актером Итаном Хоуком, в браке с которым родила двоих детей: дочь Майю и сына Левона.

В 2007—2014 годах Ума состояла в незарегистрированном браке с финансистом Арпадом Бюссоном, от которого родила дочь Розалинд в 2012 году.

О романе Турман смотрите в видеосюжете:

Напомним, дочь Умы Турман впервые рассказала о своем редком заболевании. 50 лет Уме ТУрман исполнилось в апреле этого года. Мы вспомнили ее лучшие роли.

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