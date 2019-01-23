50-летнюю Селин Дион заметили в компании симпатичного танцора

Певица проявляла нежные чувства к спутнику

Селин Дион и Пепе Муньосе Фото: Getty

На днях в Париже в рамках Недели высокой моды прошел показ Alexandre Vauthier. Показ посетила знаменитая канадская певица, 50-летняя Селин Дион и ее 34-летний спутник Пепе Муньосе. Известно, что Пепе – танцор, он давно работает в команде Селин на концертах. Кроме этого, пара уже не первый раз появилась на людях вместе.

И хоть свои романтические отношения Селин и Пепе не подтверждали, но на видео, которое появилось в сети после показа парочка вела себя не как друзья. На видеоролике видно, как Селин нежно прикасается к колену Пепе и игриво берет его за подбородок.

Отметим, что Селин почти всю жизнь была предана одному мужчине – ее супругу, ушедшему из жизни в 2016 году. С мужем Дион познакомилась еще будучи ребенком, когда ей было 12 лет, а ему 38 — именно Анжелил заметил талант Дион и помог ей построить карьеру. В 2016 году он умер от рака. Во многих интервью Селин не раз отмечала, что очень тоскует по мужу.

Ранее мы делали подборку интересных фактов о Селин Дион. Мы также сообщали, что в прошлом году у певицы были проблемы со здоровьем.