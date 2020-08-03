51-летняя Дженнифер Лопес удивила Сеть естественной красотой

Певица поделилась с фолловерами утренним селфи

Популярная американская певица и актриса Дженнифер Лопес, которая недавно отметила 51-летие, показала, как выглядит без макияжа. Утреннее селфи артистка опубликовала в своем профиле в Instagram.

Дженнифер Лопес активно занимается в тренажерном зале и следит за своим питанием, благодаря чему она всегда в отличной форме. Отказ от вредных привычек, медитация и спорт благоприятно сказываются и на лице знаменитости – для своего возраста Джей Ло выглядит очень привлекательно, даже без мейкапа.

На снимке певица запечатлена с распущенными волосами в белом халате. "Всем доброе утро", – написала в посте она.

Певица Дженнифер Лопес Фото: instagram.com/jlo

Неоднократно Дженнифер Лопес признавалась, что она всегда умывается после тренировок, очищает кожу перед сном и наносит увлажняющий крем на лицо. Она также советует не забывать о защите кожи от солнечных лучей и всегда иметь при себе крем с SPF.

В комментариях фолловеры Лопес отметили, что артистка выглядит очень молодо без косметики на лице и засыпали ее комплиментами: "Лицо малышки", "Натуральная красота прекрасна", "Твое утреннее лицо просто прекрасно".

Почему Дженнифер Лопес не может выйти замуж, смотрите в сюжете:

Ранее мы также писали, что жених Дженнифер Лопес рассказал об их предстоящей свадьбе.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться