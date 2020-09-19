51-летняя Дженнифер Лопес впечатлила стальным прессом и длинными ногами в рекламе обуви

Певица точно все свободное время проводит в спортзале

Не каждая 50-летняя дома может похвастаться такой фигурой, как у Дженнифер Лопес. Певица, которая недавно отпраздновала 51-й день рождения, регулярно занимается спортом и уделяет особое внимание своему питанию. Результат, как говорится, не только на лицо, но и на тело.

В Instagram-аккаунте Джей Ло опубликовала пару новых фото, на которых она представила обувную коллекцию #JLoJenniferLopez. Однако наше внимание приковывает вовсе не обувь.

Певица Дженнифер Лопес Фото: instagram.com/jlo

На одном снимке Дженнифер позирует в коротком топе и джинсах, демонстрируя свой идеальный пресс. А на втором кадре знаменитость предстала в одних лишь сапожках на каблуках и в прозрачной белой рубашке.

Певица Дженнифер Лопес Фото: instagram.com/jlo

Волосы Лопес уложены эффектные кудри, а на ее лице – насыщенный макияж с акцентом на губах.

"Это была лучшая картинка, которую можно было увидеть, только проснувшись и взяв телефон", – написал один из фолловеров Дженнифер Лопес, и мы с ним согласны.

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