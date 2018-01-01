51-летняя Сальма Хайек подчеркнула пышный бюст в нежно-голубом платье

Актриса посетила церемонию вручения наград для женщин в кино Women in Motion в рамках Каннского кинофестиваля

Сальма Хайек. Фото: AFP

На днях на Лазурном берегу стартовал 71-й Каннский кинофестиваль. На красную ковровую дорожку успели выйти многие звезды Голливуда, а также другие знаменитости. К слову, для мероприятия знаменитая супермодель Ирина Шейк выбрала сногсшибательный наряд с разрезами по бокам от Versace.

Французская актриса Леа Сейду продемонстрировала свое декольте и стройные ноги в наряде от Louis Vuitton.

Также 51-летняя Сальма Хайек надела нежно-голубое платье, подчеркивающее ее пышный бюст. В качестве аксессуаров звезда выбрала подвеску в тон платью, золотистый клатч, а также несколько колец и серьги. В таком образе Сальма появилась на церемонии вручения наград для женщин в кино Women in Motion.

Сальма Хайек Фото: Getty

Сальма Хайек Фото: Getty

Отметим, что 71-й Каннский международный кинофестиваль проходит с 8 по 19 мая 2018 года. Жюри основного конкурса возглавляет австралийская актриса Кейт Бланшетт.

Все подробности Каннского кинофестиваля – смотрите видео:



