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51-летняя Сальма Хайек порадовала поклонников аппетитными формами в бикини

Актриса отдыхает в теплых краях и делится яркими фото

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:36
Сальма Хайек. Фото: AFP
Сальма Хайек. Фото: AFP

Знаменитая голливудская актриса Сальма Хайек всегда славилась своими роскошными формами. В Instagram-аккаунте звезда поделилась с поклонниками соблазнительными фото, на которых она демонстрирует свою фигуру в бикини. 

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Сальма Хайек
Фото: instagram.com/salmahayek
 

"Как всегда красива", Невероятная фигура", "Натуральная красота", "Такой красавице не нужны никакие фильтры", "Невероятная и естественная", "Ты – воплощение натуральной красоты", – написали поклонники Сальмы в комментариях к фото.

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Сальма Хайек
Фото: instagram.com/salmahayek

Напомним, Сальма Хайек показала лицо без макияжаЗвезда фильма "От заката до рассвета" опубликовала в своем Instagram фото, на которых она без грамма макияжа позирует с домашними питомцами.Поклонники актрисы отметили, что выглядит она прекрасно и "очень свежо".

Ранее Сальма Хайек вышла в свет в ярком образе Фриды КалоОтметим, что в 2003 году Сальма исполнила роль Кало в киноленте "Фрида". За роль Фриды актриса получила свою первую номинацию на "Оскар". 


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актриса фигура бикини Сальма Хайек
Источник: "Сегодня"
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