51-летняя Сальма Хайек порадовала поклонников аппетитными формами в бикини

Актриса отдыхает в теплых краях и делится яркими фото

Сальма Хайек. Фото: AFP

Знаменитая голливудская актриса Сальма Хайек всегда славилась своими роскошными формами. В Instagram-аккаунте звезда поделилась с поклонниками соблазнительными фото, на которых она демонстрирует свою фигуру в бикини.

Сальма Хайек Фото: instagram.com/salmahayek

"Как всегда красива", Невероятная фигура", "Натуральная красота", "Такой красавице не нужны никакие фильтры", "Невероятная и естественная", "Ты – воплощение натуральной красоты", – написали поклонники Сальмы в комментариях к фото.

Сальма Хайек Фото: instagram.com/salmahayek

Напомним, Сальма Хайек показала лицо без макияжа. Звезда фильма "От заката до рассвета" опубликовала в своем Instagram фото, на которых она без грамма макияжа позирует с домашними питомцами.Поклонники актрисы отметили, что выглядит она прекрасно и "очень свежо".

Ранее Сальма Хайек вышла в свет в ярком образе Фриды Кало. Отметим, что в 2003 году Сальма исполнила роль Кало в киноленте "Фрида". За роль Фриды актриса получила свою первую номинацию на "Оскар".



